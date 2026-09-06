Γιαννιτσά: Νεκρός ο 27χρονος που νοσηλευόταν μετά από καβγά σε μπαρ – Είχε πέσει στο έδαφος μετά από μπουνιά από 26χρονο

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό του ξυλοδαρμού 27χρονου σε κλαμπ στα Γιαννιτσά, αφού εκείνος άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα (6/9/2026) στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν.

O 27χρονος ήταν διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μετά τον ξυλοδαρμό που εκτυλίχθηκε σε νυχτερινό κέντρο στα Γιαννιτσά όταν είχε δεχτεί μπουνιά από 26χρονο, μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος.

Ο πατέρας του θύματος, μιλώντας στο newsit.gr, αποκάλυψε ότι ο 27χρονος «έφυγε».

Ο 26χρονος δράστης είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του και του είχε ασκηθεί δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, σε βαθμό κακουργήματος, κατηγορία που αναμένεται να αλλάξει μετά τον θάνατο του 27χρονου.

Αρχικά είχε ακουστεί ότι οι δύο νεαροί είχαν τσακωθεί για την κοπέλα του 27χρονου κάτι που ο πατέρας του, μιλώντας στο newsit.gr είχε διαψεύσει.

«Αυτός δεν τον γνώριζε τον γιο μου από όσο γνωρίζω. Από τον καβγά έπεσε ατσούμπαλα στον δρόμο και χτύπησε το κεφάλι του. Δεν ισχύουν αυτά που έχουν ακουστεί ότι μάλωσαν για την κοπέλα του γιου μου. Μίλησα με το κορίτσι και δεν ισχύουν αυτά» είπε και συνέχισε:

«Βγήκαν απο το μπαράκι που διασκέδαζαν και λογομάχησαν για λόγο που δεν γνωρίζουμε. Λίγα μέτρα μακριά απο το μπαράκι, και ενώ ο γιος μου προχωρούσε, ήρθε ο άλλος και τον χτύπησε απο πίσω. Και από την μπουνιά έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι. Δεν γνωρίζουμε γιατί έγιναν όλα».