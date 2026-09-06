Δήμος Αριστοτέλη: Ο “Αρνιώτικος Γάμος” ταξίδεψε στη Σερβία και έκλεψε τις εντυπώσεις – Εκατοντάδες θεατές έγιναν ένα με τη γιορτή

Κοινωνός της αρνιώτικης λαογραφίας έγινε το κοινό του Leskovac, στη Σερβία, όταν ο βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου αναβίωσε ο «Αρνιώτικος Γάμος», ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πολιτιστικά δρώμενα που παρουσιάζονται κάθε άνοιξη στην Αρναία, στο πλαίσιο διεξαγωγής ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΩΝ.

Η κεντρική πλατεία του Leskovac μετατράπηκε για λίγες ώρες σε αυθεντική αρνιώτικη γωνιά. Στρωσίδια της περίφημης αρνιώτικης υφαντικής τέχνης, μουσικές, τραγούδια και γαμήλια τραταρίσματα δημιούργησαν το χρωματιστό σκηνικό, μεταφέροντας νοερά το κοινό από τη Σερβία στην Αρναία.

Οι προετοιμασίες ξεκίνησαν από νωρίς, με τους ήχους των παραδοσιακών μουσικών οργάνων να προσελκύουν το ενδιαφέρον των κατοίκων. Στη σκηνή δέσποζαν δύο παραδοσιακά «σπίτια», ένα για την προετοιμασία της νύφης και ένα άλλο για την προετοιμασία του γαμπρού. Οι δύο πλευρές του γάμου ξετυλίχθηκαν μέσα από τα τραγούδια, τα έθιμα και τις συνήθειες.

Η συμβολική στέψη και το γλέντι

Η κορύφωση του δρώμενου ήρθε με τη συμβολική στέψη του ζευγαριού από ιερέα της Ιεράς Μητρόπολης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. Αμέσως μετά, η σκηνή μετατράπηκε σε χώρο γλεντιού. Η μουσική ανέβασε το ρυθμό και οι Σέρβοι δεν περιορίστηκαν στο ρόλο του θεατή, αλλά συμμετείχαν στο γαμήλιο γλέντι, χορεύοντας και διασκεδάζοντας με τα μέλη της αρνιώτικης αποστολής. Ήταν μια βραδιά πολιτιστικής ανταλλαγής, όπου ένα τοπικό έθιμο μετατράπηκε σε αφορμή συνάντησης δύο λαών.

Από την Αρναία στα Βαλκάνια

Η παρουσίαση του «Αρνιώτικου Γάμου» στο Leskovac δεν αποτέλεσε τυχαία πολιτιστική εκδήλωση. Εντάχθηκε στη στρατηγική εξωστρέφειας ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΩΝ και του Δήμου Αριστοτέλη, με στόχο την προβολή της περιοχής στα Βαλκάνια μέσα από τις εμπειρίες που αυτή μπορεί να προσφέρει στους επισκέπτες. Το Leskovac αποτελεί δικτυωμένη πόλη με το Δήμο Αριστοτέλη και Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Σερβίας για το 2026. Ο «Αρνιώτικος Γάμος» λειτούργησε (και) ως όχημα τουριστικής προβολής, συστήνοντας στο σερβικό κοινό την Αρναία ως προορισμό με έντονο πολιτιστικό χαρακτήρα και αυθεντικότητα.

Στη σημασία της εξωστρεφούς δράσης αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, Στέλιος Βαλιάνος. «Ο Δήμος Αριστοτέλη προωθείται στα Βαλκάνια με συγκεκριμένη στόχευση ανά χώρα και πάντα με ποιοτικό και σύγχρονο τρόπο, που βασίζεται στην επικοινωνία δράσεων, οι οποίες αναδεικνύουν μεταξύ άλλων νέους τοπικούς τουριστικούς προορισμούς. Η Αρναία στο Lekovac δεν παρουσιάστηκε μέσα από μια τουριστική προβολή με τη συμβατική της έννοια, αλλά μέσα από ένα ζωντανό κομμάτι της ταυτότητάς της».

Το επόμενο ραντεβού στην Αρναία

Ο «Αρνιώτικος Γάμος» του 2027 θα αναβιώσει την Κυριακή 30 Μαΐου, συνεχίζοντας μια παράδοση που, όπως απέδειξε και η παρουσίασή της στη Σερβία, μπορεί να ταξιδεύει πολύ πέρα από τα όρια της Ανατολικής Χαλκιδικής.