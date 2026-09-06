Φωτιά στην περιοχή Πετσακοί Αχαΐας – Επιχειρούν και 7 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (6/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετσακοί Αχαΐας.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.