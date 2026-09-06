Η θέση του ΠΑΟΚ για τη νέα τοποθέτηση Μητσοτάκη για τη Νέα Τούμπα – “Η κατασκευή του νέου γηπέδου μας θα γίνει με ένα μικτό σύστημα χρηματοδότησης”

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πήρε θέση μετά τη νέα δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Νέα Τούμπα, επιβεβαιώνοντας πως η κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα θα προχωρήσει με μεικτό σύστημα χρηματοδότησης, στο οποίο θα συμμετέχουν η οικογένεια Σαββίδη μέσω της εταιρίας ειδικού σκοπού «Φωλιά του Δικεφάλου Αετού» και η Πολιτεία.

Αναλυτικά ιθύνοντες της ΠΑΕ αναφέρουν:

«Σε ότι αφορά τη σημερινή τοποθέτηση του πρωθυπουργού, επιβεβαιώνουμε πως η κατασκευή του νέου γηπέδου μας στην Τούμπα θα γίνει με ένα μικτό σύστημα χρηματοδότησης όπως έχει συμβεί και με γήπεδα άλλων ομάδων στην Αθήνα. Η χρηματοδότηση θα γίνει από την εταιρία ειδικού σκοπού “Φωλιά του δικεφαλου αετού” της οικογένειας Σαββίδη και από την πολιτεία.

Θυμίζουμε ότι η οικογένεια Σαββίδη ήδη χρηματοδοτεί τις μελέτες του γηπέδου και του περιβάλλοντα χώρου, τις γεωτεχνικές έρευνες και άλλες απαραίτητες αδειοδοτικές διαδικασίες όπως οι πράξεις αναλογισμού και τακτοποίησης, κτλ.

Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερη για μας. Είναι η μέρα των εγκαινίων της Τούμπας (6/9/1959) και αυτή τη μέρα έχουμε την απόλυτη επιβεβαίωση ότι το όνειρο του νέου γηπέδου μπαίνει πλέον σε έναν δρόμο, ώστε να πάψει να είναι ένα απλό όνειρο, Έχοντας αρχίσει να γίνεται πράξη».

Οι ατάκες του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Νέα Τούμπα

«Αυτό το οποίο είπα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ δεν είναι κάτι καινούριο. Πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ καινούριο γήπεδο, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη επενδυτή. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε τον ΠΑΟΚ. Θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο ως προς το χρηματοδοτικό μοντέλο με αυτό το οποίο έχει γίνει και σε άλλες ομάδες στην Αθήνα. Αλλά θα είναι ένα μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης το οποίο πιστεύω ότι μπορούμε μέσα στους επόμενους μήνες να το οριστικοποιήσουμε.»