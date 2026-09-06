Μαίνεται η φωτιά στην Κόνιτσα: Το μέτωπο πλησιάζει την πόλη, “φράγμα” με πυροσβεστικά πριν από τα σπίτια

Δραματικές ώρες ζει η Κόνιτσα, καθώς η φωτιά στην περιοχή της Τραπεζίτσας έχει αναζωπυρωθεί και καίει ανεξέλεγκτα, δημιουργώντας ένα εφιαλτικό σκηνικό.

Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει τον ορεινό όγκο, ενώ οι φλόγες κινούνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Η φωτιά έχει σημάνει συναγερμό στην Κόνιτσα, καθώς ένα μέτωπο μήκους περίπου μισού χιλιομέτρου κινείται προς την πόλη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν παρατάξει οχήματα κοντά στον οικισμό, δημιουργώντας ένα «φράγμα» με στόχο να σταματήσουν τις φλόγες πριν πλησιάσουν στα πρώτα σπίτια.

Η μάχη που δίνεται είναι εξαιρετικά δύσκολη. Το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να καίει σε μεγάλη έκταση και, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πυροσβεστών, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να ανακοπεί η πορεία του.

170 πυροσβέστες στη μάχη

Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 170 πυροσβέστες. Από αυτούς, οι 117 επιχειρούν με 45 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και 20 βοηθητικά οχήματα, ενώ άλλοι 53 πυροσβέστες συμμετέχουν σε εννέα ομάδες Δασοκομάντος.

Στην επιχείρηση έχει ενεργοποιηθεί και η ειδική μονάδα drone της Ηπείρου, η οποία παρακολουθεί από ψηλά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και δίνει στις δυνάμεις καλύτερη εικόνα για όσα συμβαίνουν στα δύσβατα σημεία.

Από αέρος πραγματοποιούν κατά διαστήματα ρίψεις συνολικά 13 εναέρια μέσα, μεταξύ των οποίων ελικόπτερα, Canadair και Air Tractor, μέχρι το τελευταίο φως τις ημέρας, αφήνοντας έπειτα τις επίγειες δυνάμεις να συνεχίσουν τη μάχη με το πύρινο μέτωπο.

Σημαντική είναι και η βοήθεια των εθελοντών. Στο μέτωπο βρίσκονται 30 εθελοντές από τέσσερις Δασικούς Συνεταιρισμούς της Ηπείρου, του Διστράτου, του Ρόμπολου και του Πωγωνίου – καθώς και μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Κόνιτσας, αναφέρει το epirusgate.gr.

Αγωνία να μην κατέβουν οι φλόγες στην πόλη

Το μεγάλο πρόβλημα για τις δυνάμεις πυρόσβεσης είναι το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής. Σε αρκετά σημεία το βουνό είναι ουσιαστικά απροσπέλαστο, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την επιχείρηση.

Το πυκνό δάσος, που αποτελείται κυρίως από πεύκα και έλατα, κάνει ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση.

Η προσοχή των επίγειων και εναέριων δυνάμεων έχει στραφεί κυρίως στο να εμποδίσουν τη φωτιά να κατέβει προς την πόλη και να περάσει στο δάσος που βρίσκεται ακριβώς πάνω από αυτή.

Τη δύσκολη εικόνα περιέγραψε στο Epiruspost και ο πρώην δήμαρχος Κόνιτσας, Μάκης Χατζηεφραιμίδης, επισημαίνοντας ότι, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των εναέριων μέσων, η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη μέσα σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και πυκνό δασικό περιβάλλον.

Μήνυμα από το 112

Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις οδήγησαν στην αποστολή μηνύματος από το 112. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατήσουν κλειστές πόρτες και παράθυρα, καθώς ο καπνός έχει καλύψει την ευρύτερη περιοχή.

Από το πρωί της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κόνιτσας είχε προειδοποιήσει ότι οι ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα θα μπορούσαν να αυξήσουν προσωρινά τον καπνό που έχει απλωθεί στην πόλη.

«Άτομα με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα παρακαλούνται να παραμείνουν σε ερμητικά κλειστούς χώρους με χρήση κλιματιστικού (σε λειτουργία ανακύκλωσης αέρα) ή να απομακρυνθούν έγκαιρα από την περιοχή. Μην μετακινείστε προς τη φωτιά και μη σταθμεύετε οχήματα σε στενούς δρόμους, αφήστε ελεύθερες τις διόδους για τα πυροσβεστικά οχήματα», ανέφερε η ανακοίνωση.

Οι επόμενες ώρες παραμένουν κρίσιμες, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δίνουν μεγάλη μάχη σε ένα εξαιρετικά δύσκολο μέτωπο, έχοντας ως βασική προτεραιότητα να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από την πόλη και τα σπίτια.