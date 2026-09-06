ΠΑΕ ΠΑΟΚ: “67 χρόνια μύθου, που θα συνεχιστούν στη Νέα Τούμπα”

67 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τα εγκαίνια της Τούμπας, του ιστορικού «σπιτιού» του ΠΑΟΚ, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να στέλνει το δικό της μήνυμα για την επέτειο και να κοιτάζει παράλληλα προς την επόμενη ημέρα.

Από το 1959 μέχρι σήμερα, η Τούμπα έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ιστορία του Δικεφάλου, έχοντας φιλοξενήσει αμέτρητες μεγάλες στιγμές, νίκες, συγκινήσεις και βραδιές που έμειναν χαραγμένες στη μνήμη των φίλων της ομάδας.

Για τον ΠΑΟΚ, άλλωστε, το γήπεδο δεν αποτέλεσε ποτέ απλώς μια αθλητική εγκατάσταση, αλλά ένα σημείο αναφοράς και το πραγματικό του «σπίτι».

Με αφορμή τη συμπλήρωση 67 ετών από τα εγκαίνια, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στην Τούμπα, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σχέση της με τον σύλλογο και τον κόσμο του.

«67 χρόνια φωνές, δάκρυα, χαρές, νίκες και στιγμές που έγιναν ιστορία. Ένα γήπεδο που δεν ήταν ποτέ απλώς ένα γήπεδο. Είναι το σπίτι μας», ανέφερε χαρακτηριστικά στο επετειακό της μήνυμα.

Την ίδια στιγμή, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έστειλε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το μέλλον, συνδέοντας την ιστορική Τούμπα με το μεγάλο project της Νέας Τούμπας. «Ο χρόνος προχωρά. Η ιστορία συνεχίζεται. Και η ψυχή παραμένει ίδια. 67 χρόνια μύθος. Η Νέα Τούμπα, η Φωλιά του Δικέφαλου Αετού, θα έρθει για να τον συνεχίσει», σημείωσε η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.