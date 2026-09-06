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H Μαρία Μπεκατώρου στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου μετά τις αντιδράσεις για τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη

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THESTIVAL TEAM

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Οι προετοιμασίες για τη μεγάλη συναυλία που πρόκειται να δώσει ο Αντώνης Ρέμος σε μερικές ημέρες στη Θεσσαλονίκη προκάλεσαν… γκρίνια και παρατράγουδα.

Για το ζήτημα θέλησε να τοποθετηθεί δημοσίως η Μαρία Μπεκατώρου, που είναι επιστήθια φίλη και κουμπάρα του τραγουδιστή.

Η Μαρία Μπεκατώρου διατηρεί εδώ και χρόνια μία άψογη σχέση τόσο με τον Αντώνη Ρέμο όσο και με την Υβόννη Μπόσνιακ. Μάλιστα, ήταν μία από τους τέσσερις κουμπάρους στον γάμο του ζευγαριού, ενώ μαζί με τον Κώστα Πηλαδάκη έχει βαφτίσει την κόρη του, Ελένη.

Το απόγευμα της Κυριακής, η Μαρία Μπεκατώρου βλέποντας τις αντιδράσεις που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της τοποθέτησης της σκηνής της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έκανε μία σχετική ανάρτηση.

«Mood: Ας μην ψάχνουμε προσβολές εκεί που δεν υπάρχουν…», έγραψε η Μαρία Μπεκατώρου, επισημαίνοντας παράλληλα τα ονόματα του Αντώνη Ρέμου και της Υβόννης Μπόσνιακ.

Μαρία Μπεκατώρου

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