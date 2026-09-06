Βελίκα Καραβάλτσιου: Θεωρείται φλερτ τώρα να σου στείλει κάποιος άγνωστος στο Instagram μια μπούρδα;

Η Βελίκα Καραβάλτσιου παραχώρησε συνέντευξη στη Σάσα Σταμάτη και στα «Παραπολιτικά», μιλώντας τόσο για τη νέα τηλεοπτική της σελίδα στην ΕΡΤ, όσο και για την προσωπική της ζωή.

Η δημοσιογράφος εξήγησε γιατί αποφάσισε να αποχωρήσει από το MEGA, αναφέρθηκε στη συνεργασία της με την Αδαμαντία Λιόλου, θυμήθηκε δύσκολες στιγμές από δημοσιογραφικές αποστολές σε εμπόλεμες ζώνες, ενώ αποκάλυψε και τα ακραία μηνύματα που δέχεται μέσω Instagram.

«Ολοκληρώθηκε ο κύκλος. Το καταλαβαίνεις. Δηλαδή όλες τις προηγούμενες χρονιές, όταν είχα προτάσεις, είχα ένα δίλημμα μέσα μου αν πρέπει να πω ναι ή όχι. Φέτος δεν είχα δίλημμα. Νομίζω ότι ήταν ώριμη στιγμή να φύγω», ανέφερε για την αποχώρησή της από το MEGA.

Για τη συνεργασία της με την Αδαμαντία Λιόλου στην ΕΡΤ, η Βελίκα Καραβάλτσιου σημείωσε: «Με την Αδαμαντία γνωριζόμαστε λίγο, ενώ έχουμε κάνει μαζί πάρα πολλές αποστολές και σε εμπόλεμες ζώνες και σε διάφορα μεγάλα γεγονότα στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουμε κάνει παρέα, οπότε τώρα θα γνωριστούμε στο στούντιο. Δεν είναι εύκολο. Είναι δύο άνθρωποι που δε γνωρίζονται και καλούνται να είναι δύο ώρες τη μέρα μαζί στον αέρα».

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε και σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές που έζησε σε αποστολή στην Ουκρανία, όταν η ίδια και οι συνεργάτες της χάθηκαν μετά την έναρξη της απαγόρευσης κυκλοφορίας.

«Είχε νυχτώσει και επειδή σε εμπόλεμες ζώνες, για να μην μπορεί κάποιος να εισβάλει, βάζουν διάφορα εμπόδια στους δρόμους, εμείς έπρεπε να κλείσουμε τα φώτα του αυτοκινήτου για να μη γίνουμε αντιληπτοί, αλλά παράλληλα έπρεπε να βλέπουμε και τι γίνεται. Εκεί χτύπησε η καρδιά μου. Είπα “τώρα θα φτάσουμε ποτέ;”».

Η συζήτηση πέρασε στη συνέχεια στην προσωπική της ζωή, με τη Βελίκα Καραβάλτσιου να παραδέχεται: «Δεν πάει πολύ καλά η προσωπική μου ζωή, να σου πω την αλήθεια».

Όταν η Σάσα Σταμάτη τη ρώτησε εάν τη φλερτάρουν, απάντησε: «Αχ, δεν με φλερτάρουν σοβαρά, μωρέ. Θεωρείται φλερτ τώρα να σου στείλει κάποιος άγνωστος στο Instagram μια μπούρδα με αφορμή κάποια εμφάνισή σου; Το παίρνεις σοβαρά εσύ, απαντάς; Εγώ όχι».

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι κατά καιρούς έχει δεχθεί ακόμη και γυμνές φωτογραφίες αγνώστων, τις οποίες αρχικά κρατούσε για λόγους ασφαλείας. «Έκανα συλλογή, απλά γιατί έλεγα ότι πρέπει να κρατήσεις αυτόν που την έστειλε, μήπως εξακολουθήσει, μήπως χρειαστεί να πας σε κάποια δίωξη. Αλλά μετά βαρέθηκα και λέω “σβήσ’ τα όλα και μη δίνεις σημασία”».