ΑΠΟΕΛ-ΑΕΛ: Σοβαρά επεισόδια στην Κύπρο – Χτυπήθηκαν 10χρονο κορίτσι και αστυνομικός

Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν στην Κύπρο μετά το ματς του ΑΠΟΕΛ με την ΑΕΛ για το Κυπριακό πρωτάθλημα.

Μάλιστα, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας αστυνομικός, ενώ χτυπήθηκε και ένα 10χρονο κορίτσι.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου πήρε την πρώτη της νίκη στο κυπριακό πρωτάθλημα και το έκανε με τον πλέον εμφατικό τρόπο, επικρατώντας εντός έδρας της ΑΕΛ με σκορ 6-0.

Ωστόσο, αυτό το αποτέλεσμα που θα μείνει στην ιστορία, επισκιάστηκε από σοβαρά επεισόδια που το ακολούθησαν μετά τη λήξη του έξω από το «ΓΣΠ».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας «omegalive», τα πράγματα ξέφυγαν και έπρεπε να επέμβουν οι αστυνομικές αρχές που ήταν στο συμβάν. Μάλιστα, υπήρχαν και τραυματισμοί, όπως αυτός ενός μικρού κοριτσιού 10 ετών, το οποίο δέχτηκε μπαταρία στο κεφάλι και, σύμφωνα με τους μάρτυρες, η ρίψη έγινε από κερκίδα που βρίσκονταν μόνο φίλοι της ΑΕΛ.

Ευτυχώς το τραύμα δεν ήταν σοβαρό και το νεαρό κορίτσι πήρε άμεσα εξιτήριο, καθώς οι γιατροί δεν έκριναν σκόπιμο να παραμείνει νοσηλευμένο για περισσότερο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, από τα εν λόγω επεισόδια υπήρχε και ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, χωρίς να υπάρχουν -για την ώρα τουλάχιστον- περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο περιστατικό και πώς αυτό συνέβη.

Για τα κυπριακά δεδομένα, τα εν λόγω επεισόδια ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Ειδικά για ένα παιχνίδι που δεν έκρινε τίποτα. Παρ’ όλα αυτά οι αστυνομικές αρχές της Κύπρου προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στα επεισόδια.

Ωστόσο, για να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες έρευνες και παίρνουν υλικό πριν προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις τους.