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Ηράκλειο: Αγνοείται ανήλικος που παρασύρθηκε με σανίδα SUP – Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Τεράστια επιχείρηση εντοπισμού ενός ανηλίκου έχει στήσει το Λιμενικό στην Κρήτη, καθώς το παιδί που επέβαινε σε σανίδα SUP φαίνεται να παρασύρθηκε και έκτοτε αγνοείται.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η έρευνα του Λιμενικού γίνεται στη θαλάσσια περιοχή «Δύσκος» Ηρακλείου Κρήτης και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα ίχνος του.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα πλοίο και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης Frontex, ένα επαγγελματικό τουριστικό σκάφος, καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Παράλληλα, στην περιοχή αναμένεται να μεταβεί ακόμη ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού.

Οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν τις έρευνες, καθώς στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ.

Ηράκλειο Λιμενικό Σώμα

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