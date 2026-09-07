Τραγωδία στον Καύκασο: Χιονοστιβάδα καταπλάκωσε ορειβάτες – 11 νεκροί, έξι αγνοούμενοι – Βίντεο ντοκουμέντο

Τραγωδία σημειώθηκε στον Καύκασο, όπου τουλάχιστον 11 ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους όταν καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα.

Το περιστατικό με τη χιονοστιβάδα έγινε στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκαρία του Βόρειου Καυκάσου, στη Ρωσία, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Έξι άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ άλλοι 6 ορειβάτες αγνοούνται.

Πρόκειται για χιονοστιβάδα, η οποία κατέβηκε από το όρος Μιζιργκί -μία από τις υψηλότερες κορυφές του ρωσικού Βόρειου Καυκάσου0 το απόγευμα της Κυριακής (06/09), παρασύροντας μια ομάδα 33 ορειβατών.

Μέχρι τις 9 π.μ. τοπική ώρα, 10 ορειβάτες είχαν κατέβει μόνοι τους το βουνό, ενώ η τύχη έξι άλλων παρέμενε άγνωστη, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η χιονοστιβάδα να κατεβαίνει το βουνό Μιζιργκί και να παρασύρει ό,τι βρίσκει στο διάβα της.

The moment an avalanche came down in the mountains of Kabardino-Balkaria



A mass of snow that descended from an altitude of 5,000 meters buried a group of 15 climbers in the Bezengi Gorge.



According to preliminary data, seven people were killed.



Official EMERCOM reports from… pic.twitter.com/DsHHN6bXo5 — Russian Market (@runews) September 7, 2026

Περισσότεροι από 50 εργαζόμενοι έκτακτης ανάγκης συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, αλλά οι προσπάθειες παρεμποδίζονταν από το ανάγλυφο του εδάφους αλλά και τον υψηλό κίνδυνο για νέες χιονοστιβάδες.