Κόνιτσα: Μαίνεται για όγδοή μέρα η φωτιά στην Τραπεζίτσα

Μαίνεται για όγδοη ημέρα η μεγάλη φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, με το πύρινο μέτωπο να παραμένει ανεξέλεγκτο.

Η φωτιά στην Κόνιτσα εκδηλώθηκε την περασμένη Δευτέρα και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν έχει καταστεί εφικτό να ελεγχθεί. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη μπήκαν εκ νέου και τα εναέρια μέσα.

Η πυρκαγιά έχει κάψει ήδη μεγάλη έκταση του παρθένου δάσους και έχει μπει στη χαράδρα του Αώου, γεγονός που δυσχεραίνει ιδιαίτερα το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες δυσκολεύονται να προσεγγίσουν.

Ο Δήμος Κόνιτσας ανακοίνωσε ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή, καλώντας τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση προς την περιοχή της πυρκαγιάς.

«Κομβική η σημερινή ημέρα»

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου και, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα, ο οποίος μίλησε το πρωί στο Action24, εκτιμάται ότι πιθανότατα προκλήθηκε από κεραυνική δραστηριότητα.

Ο κ. Τσίγκας υπογράμμισε ότι η πυρκαγιά εξακολουθεί να δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών, καθώς καίει σε πυκνό δάσος, ενώ σε πολλά σημεία η πυκνή βλάστηση δεν επιτρέπει στο νερό από τα εναέρια μέσα να φτάσει στο έδαφος.

«Η σημερινή ημέρα είναι κομβική», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη σημασία της εξέλιξης των επιχειρήσεων για τον περιορισμό της φωτιάς.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 21:30, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και όσους βρίσκονταν στην περιοχή της Κόνιτσας, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσίγκας, «η πλευρά της φωτιάς που πλησιάζει προς την πόλη της Κόνιτσας αποτελεί το πίσω τμήμα της πυρκαγιάς και εμφανίζει μικρότερη ένταση».

Το ενεργότερο μέτωπο παραμένει προς τον βορρά, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων για τον έλεγχο της κατάστασης.