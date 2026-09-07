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Αναστασία Γιάμαλη για Κυψέλη: Πόσα παιδιά πρέπει να θυσιαστούν για να αναλάβουν αυτοί που πρέπει τις ευθύνες τους;

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THESTIVAL TEAM

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Η Αναστασία Γιάμαλη σχολίασε το απόγευμα της Κυριακής μέσα από την εκπομπή του MEGA, «Εξελίξεις Τώρα», τα σοβαρά κενά στην κρατική προστασία των παιδιών που έρχονται στο φως μέσα από τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια στάθηκε στις ευθύνες των αρμόδιων υπηρεσιών και αναρωτήθηκε πόσα ακόμη παιδιά πρέπει να γίνουν θύματα για να υπάρξει ανάληψη ευθυνών.

«Θέλω να επαναλάβω ότι τίποτε απ’ όλα αυτά δε θα είχε συμβεί αν υπήρχε ένα κράτος που λειτουργεί. Αν υπήρχε μια πολιτεία ικανή να σώσει αυτά τα παιδιά. Οπότε πέρα από τα δικά τους εγκλήματα, θα το κρίνει η Δικαιοσύνη, πρέπει να δούμε και τις τραγικές ανεπάρκειες της πολιτείας, της Εισαγγελίας Ανηλίκων, της Αστυνομίας, των τραγικά υποστελεχωμένων κοινωνικών υπηρεσιών», είπε η Αναστασία Γιάμαλη.

«Και αναρωτιέμαι, στα πόσα νεκρά ή κακοποιημένα παιδιά καιγόμαστε; Πότε μας παίρνει η μπάλα; Πόσα παιδιά πρέπει να θυσιαστούν για να αναλάβουν αυτοί που πρέπει τις ευθύνες τους;», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια τόνισε: «Εδώ έχουμε τους κατηγορούμενους, οι οποίοι χρησιμοποιούν όλα τα κενά της υποδομής, της πρόνοιας, της παιδικής προστασίας προς όφελός τους».

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