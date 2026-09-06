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Θεσσαλονίκη: Ερωτική αντιζηλία πίσω από επίθεση σε 14χρονο – Χειροπέδες σε τρεις νεαρούς

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THESTIVAL TEAM

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Τρεις νεαροί και συγκεκριμένα μία κοπέλα και δύο αγόρια, συνελήφθησαν από την Αστυνομία για επίθεση σε βάρος 14χρονου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η νεαρή φέρεται να προέτρεψε τους δύο συλληφθέντες, μαζί με ακόμη δύο φίλους τους που αναζητούνται, να επιτεθούν στον ανήλικο. Οι νεαροί φέρονται να τον χτύπησαν με τα χέρια στο πρόσωπο.

Ο 14χρονος μετέβη σε νοσοκομείο της πόλης όπου αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, θα νοσηλευτεί για διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

Ανήλικοι Θεσσαλονίκη

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