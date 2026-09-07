Καλημέρα Ελλάδα – Άκης Παυλόπουλος και Βασίλης Χιώτης έκαναν πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 – “Ακούσαμε κριτική πριν ακόμα ξεκινήσουμε”

Την πρώτη “καλημέρα” μέσα από το ανανεωμένο “Καλημέρα Ελλάδα” είπαν ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης, το πρωινό της Δευτέρας, όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Λίγα μόλις λεπτά πριν από τις 6 το πρωί, οι δυο έμπειροι δημοσιογράφοι ήρθαν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από την ιστορική ενημερωτική εκπομπή που γυρίζει σελίδα την φετινή σεζόν.

Ειδικότερα, αμέσως μετά τους τίτλους έναρξης για το “Καλημέρα Ελλάδα” στον ΑΝΤ1, Άκης Παυλόπουλος και Βασίλης Χιώτης αντάλλαξαν ευχές για “καλή αρχή” επισημαίνοντας μεταξύ άλλων και τα εξής.

“Καλημέρα Ελλάδα, καλώς σας βρίσκουμε στον ΑΝΤ1, στην πιο ιστορική εκπομπή της πρωινής ενημέρωσης. Στην εκπομπή που έχτισε, υπέγραψε και άφησε ως μεγάλη παρακαταθήκη ο Γιώργος Παπαδάκης” σημείωσε χαρακτηριστικά ο Άκης Παυλόπουλος.

“Να ξέρετε ότι την ευθύνη τη νιώθουμε βαριά. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας ακούμε, για να σας προσέχουμε, για να σας υπηρετούμε” συμπλήρωσε, με τη σειρά του, ο Βασίλης Χιώτης.

“Την κριτική σας την επιδιώκουμε και την αναζητούμε. Θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι με την πάροδο του χρόνου. Αλλά την κριτική με βάση αυτά που κάνουμε. Γιατί ακούσαμε και κριτική πριν ακόμα ξεκινήσουμε. Περιμένετε, ρε παιδιά, να μας δείτε και μετά κρίνετε μας όσο αυστηρά θέλετε” υπογράμμισε, επιπλέον, ο έμπειρος δημοσιογράφος και πλέον συμπαρουσιαστής του “Καλημέρα Ελλάδα” στον ΑΝΤ1.

Σχολιάζοντας, τότε, ο Άκης Παυλόπουλος πως “το εθνικό μας χόμπι είναι ο διχασμός” προχώρησε η ανανεωμένη εκπομπή στην παρουσίαση των πρώτων της θεμάτων το πρωινό της Δευτέρας.