Αστέριος Πελτέκης: Η “Λυσιστράτη” παραμένει επίκαιρη γιατί βασικά ζητήματα δεν έχουν επιλυθεί

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και σκηνοθέτης Αστέριος Πελτέκης μίλησε στο «Enjoy» και τη Γιώτα Βαζούρα για τη «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη και την ιδιαίτερα επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης.

Η μεγάλη παραγωγή, με πρωταγωνίστρια την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, γνώρισε θερμή ανταπόκριση από το κοινό, με κορυφαία στιγμή τις δύο παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, όπου 17.000 θεατές έδωσαν το «παρών» στις 21 και 22 Αυγούστου.

-Αν ο Αριστοφάνης έγραφε σήμερα τη «Λυσιστράτη», ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το μεγαλύτερο «κατηγορώ» του απέναντι στη σύγχρονη κοινωνία;

Δεν ξέρω αν θα είχε κάποιο «κατηγορώ» συγκεκριμένα. Πάντως, φαντάζομαι ότι θα σχολίαζε με τον δικό του μοναδικό και καυστικό τρόπο το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε κάποια σημαντικά βήματα προς επίλυση των βασικών ζητημάτων της δικής του δραματουργίας, αφήνοντάς τα να παραμένουν επίκαιρα.

-Κάθε παράσταση στην Επίδαυρο μοιάζει να συνομιλεί ταυτόχρονα με το παρελθόν και το παρόν. Πώς βρίσκει κανείς την ισορροπία ανάμεσα στον σεβασμό της παράδοσης και στην ανάγκη για μια νέα, προσωπική ματιά;

Μέσα από την προσπάθεια να σεβαστεί τη βάση της δραματουργίας του ίδιου του δημιουργού, αφενός, και μέσα από την αποφυγή εκπτώσεων προς όφελος της επικαιρότητας, χωρίς συγκεκριμένη «σκηνική επιχειρηματολογία», αφετέρου. Με όλη την υποκειμενικότητα που μπορεί, φυσικά, να υφίσταται στην προρρηθείσα αντιμετώπιση και η οποία κρίνεται εκ του αποτελέσματος, μέσω της επίσης υποκειμενικής κρίσης των θεατών και κάθε ενδιαφερομένου.