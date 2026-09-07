Σέλτον-Τσιτσιπάς 3-0: Ήττα και αποκλεισμός για τον Έλληνα τενίστα στους “16” του US Open

O Στέφανος Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε την πορεία του στο US Open, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τον εκπληκτικό Μπεν Σέλτον, στους “16” του αμερικανικού Grand Slam.

Ο Μπεν Σέλτον ήταν ασταμάτητος και “εξολόθρευσε” τον Στέφανο Τσιτσιπά, επικρατώντας με 6-2, 6-3, 6-4 και παίρνοντας τη νίκη σε λιγότερο από 2 ώρες.

Ο Τσιτσιπάς δεν βρέθηκε σε καλή βραδιά, αλλά ταυτόχρονα ο Σέλτον δεν… παιζόταν. Ο Αμερικανός έκανε απίθανο ματς, έβγαλε 12 άσους και είχε συνολικά 32 winners με μόλις 17 αβίαστα λάθη.

Ιδίως στο σερβίς του, που είναι και το δυνατό του σημείο, δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης, τελειώνοντας το ματς χωρίς να επιτρέψει καν break point. Κέρδισε τους 26/39 πόντους στα πρώτα του σερβίς και τους 20/34 στα δεύτερα.

Ο 23χρονος Αμερικανός, Νο.9 στην παγκόσμια κατάταξη, πήρε έτσι μια άνετη πρόκριση μέσα στην… έδρα του και στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ.

Παρά τον αποκλεισμό, η παρουσία του 28χρονου Έλληνα πρωταθλητή (νο53 στον κόσμο) στη Νέα Υόρκη κρίνεται πετυχημένη, καθώς κατέγραψε την καλύτερη πορεία της καριέρας του στο συγκεκριμένο Grand Slam.

Με τους βαθμούς που συγκέντρωσε, ο Τσιτσιπάς πλησιάζει το Top 40 (Νο.43 στο live ranking), βάζοντας τις βάσεις για να διεκδικήσει μια θέση στους ισχυρούς (seeded) ενόψει του Australian Open.