MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Ο Δημήτρης Γιαννούλης έφυγε από το ΟΑΚΑ με πατερίτσες – Οι εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε “αναμμένα κάρβουνα” βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, αναφορικά με την κατάσταση του Δημήτρη Γιαννούλη.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση από τον Παναθηναϊκό, σε μια φάση που περπατούσε, αλλά δευτερόλεπτα μετά βρέθηκε πεσμένος -με πόνους- στον αγωνιστικό χώρο, αφού δεν πάτησε καλά.

Η ανησυχία στις τάξεις του ΠΑΟΚ ήταν μεγάλη, βλέποντας τον Δημήτρη Γιαννούλη να φεύγει με φορείο για τα αποδυτήρια, δίχως καν να μπορεί να πατήσει το πόδι του στο χορτάρι. Μάλιστα, ο Έλληνας μπακ αποχώρησε από το ΟΑΚΑ με πατερίτσες και φορώντας ένα προστατευτικό στο πόδι του, προκειμένου να το έχει ακινητοποιημένο.

Η πρώτη εκτίμηση του ιατρικού τιμ κάνει λόγο για βαρύ διάστρεμμα, με τον χρόνο απουσίας του να μπορεί να φτάσει από έναν έως ενάμιση μήνα.

Ο Γιαννούλης αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, τα αποτελέσματα της οποίας θα ξεκαθαρίσουν το μέγεθος της ζημιάς και το ακριβές διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης.

Δημήτρης Γιαννούλης ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Η Μια Άλλη Θήβα, η παράσταση-φαινόμενο σήμερα στο Θέατρο Δάσους

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

MME Γερμανίας: “Σαρωτική νίκη του AfD, καταποντίζεται το CDU” – Θρίλερ για την αυτοδυναμία στη Σαξονία-Άνχαλτ

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ινδονησία: Κλειστά οκτώ αεροδρόμια λόγω ηφαιστειακής τέφρας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Ηρακλής-ΑΕΚ Λάρνακας 89-73: Νίκη με θετικά δείγματα στο πρώτο φιλικό με κόσμο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Ένταση με τη Σοφία Βούλτεψη on air στην εκπομπή “Τώρα μαζί”: “Δεν θα ζητήσω συγγνώμη”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Γιαννιτσά: Νεκρός ο 27χρονος που νοσηλευόταν μετά από καβγά σε μπαρ – Είχε πέσει στο έδαφος μετά από μπουνιά από 26χρονο