ΠΑΟΚ: Ο Δημήτρης Γιαννούλης έφυγε από το ΟΑΚΑ με πατερίτσες – Οι εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του

Σε “αναμμένα κάρβουνα” βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, αναφορικά με την κατάσταση του Δημήτρη Γιαννούλη.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση από τον Παναθηναϊκό, σε μια φάση που περπατούσε, αλλά δευτερόλεπτα μετά βρέθηκε πεσμένος -με πόνους- στον αγωνιστικό χώρο, αφού δεν πάτησε καλά.

Η ανησυχία στις τάξεις του ΠΑΟΚ ήταν μεγάλη, βλέποντας τον Δημήτρη Γιαννούλη να φεύγει με φορείο για τα αποδυτήρια, δίχως καν να μπορεί να πατήσει το πόδι του στο χορτάρι. Μάλιστα, ο Έλληνας μπακ αποχώρησε από το ΟΑΚΑ με πατερίτσες και φορώντας ένα προστατευτικό στο πόδι του, προκειμένου να το έχει ακινητοποιημένο.

Η πρώτη εκτίμηση του ιατρικού τιμ κάνει λόγο για βαρύ διάστρεμμα, με τον χρόνο απουσίας του να μπορεί να φτάσει από έναν έως ενάμιση μήνα.

Ο Γιαννούλης αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, τα αποτελέσματα της οποίας θα ξεκαθαρίσουν το μέγεθος της ζημιάς και το ακριβές διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης.