Θεσσαλονίκη: Επτά συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα
Αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, διενεργούν συστηματικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των ορίων της στάθμης των θορύβων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από βραδινές ώρες της Παρασκευής (04/09) έως πρωινές ώρες σήμερα, αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου και Τούμπας-Τριανδρίας συνέλαβαν συνολικά επτά άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, ως προσωρινά υπεύθυνοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκπέμποντας μουσική προερχόμενη από μηχανήματα παραγωγής ήχου, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.
Τέλος, παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς.
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