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Γιάννης Στάνκογλου: Έχουμε συνεπιμέλια με την πρώην σύζυγο μου, τρεισήμισι μέρες την εβδομάδα έχω εγώ τα παιδιά

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THESTIVAL TEAM

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Ο Γιάννης Στάνκογλου ήταν ο πρώτος καλεσμένος του Κρατερού Κατσούλη και της Μαρίας Ηλιάκη, το πρωινό της Δευτέρας, στην πρεμιέρα του “Νωρίς νωρίς” για τη νέα σεζόν στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Ο ηθοποιός μίλησε τόσο για την αδυναμία που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στη μαγειρική όσο και για τους φόβους που διατηρεί προς τα social media.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Στάνκογλου εκμυστηρεύτηκε αρχικά: “Πλέον είμαι αυτό που λέμε… του καναπέ. Θα κάτσω να δω μια ταινία, θα κάτσω να μαγειρέψω το φαγητό μου. Το μαγείρεμα είναι το χόμπι μου, ο διαλογισμός μου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προσπαθώ να εφεύρω καινούργιες συνταγές και γεύσεις”.

“Τρεισήμισι μέρες την εβδομάδα έχω τα παιδιά εγώ, γιατί έχουμε συνεπιμέλια με την πρώην σύζυγο μου. Εκείνες τις ημέρες μαγειρεύω κανονικά εγώ. Η κόρη μου είναι στην εφηβεία, αλλά έχουμε μια εξαιρετική σχέση, θα τα πούμε όλα μεταξύ μας”, είπε επίσης.

“Με προβληματίζει η σχέση των παιδιών με τα social media. Ο γιος μου και οι φίλοι του είναι κολλημένοι με τα παιχνίδια. Όλο αυτό είναι λίγο περίεργο, γι’ αυτό προσπαθείς να δώσεις στα παιδιά και άλλα πράγματα. Πλέον όλοι είναι μόνοι και ο καθένας βρίσκει τον εαυτό του μέσα από τα social media” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Γιάννης Στάνκογλου στη νέα τηλεοπτική του εμφάνιση το πρωινό της Δευτέρας.

Γιάννης Στάνκογλου

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