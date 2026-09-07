ΣΥΡΙΖΑ: Η σαρωτική επικράτηση της AfD στη Σαξονία- Άνχαλτ αφορά και εμάς

«Η σαρωτική επικράτηση της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ αφορά και εμάς», τονίζει, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας πως «στην Ελλάδα ο Κασιδιάρης αποφυλακίζεται, η Λατινοπούλου χτίζει καριέρα πάνω στο μίσος, ενώ παράλληλα άλλα κόμματα πιέζουν την κυβέρνηση να στρίψει ακόμα πιο δεξιά το τιμόνι για να μπορέσει να επιβιώσει».

Αναφερόμενος στη κυβέρνηση, σημειώνει πως «τα πρώτα δείγματα τα έχουμε ήδη στο μεταναστευτικό, στα δικαιώματα, στη ρητορική περί “woke ατζέντας”, στην επιστροφή της παλιάς καλής “κανονικότητας” που πάντοτε είχε το ίδιο ελάττωμα: Κάποιους άφηνε απ’ έξω».

«Σε λίγο αρχίζουν τα δύσκολα για τους ΠΑΣΟΚογενείς υπουργούς της κυβέρνησης, που έσπευσαν να γίνουν πιο Νέα Δημοκρατία κι από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όταν ένα κόμμα στρίβει απότομα δεξιά, κάποια βαρίδια τα πετάει. Και οι γενίτσαροι συνήθως είναι αναλώσιμοι», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει:

«Εμάς μας αφορά τι θα κάνει η Αριστερά. Και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν κάνει εκπτώσεις. Ούτε δημοσκοπικές ούτε εκλογικές. Θα υπερασπιζόμαστε τους “περιττούς”. Τους αόρατους, τους κυνηγημένους, τους στοχοποιημένους, τα θύματα. Γιατί όταν τα άλλα κόμματα σιωπούν, ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει θέση. Ακόμα κι όταν κοστίζει. Κυρίως τότε».