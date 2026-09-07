Χωρίς νερό αύριο για τρεις ώρες περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης
Χωρίς νερό θα μείνει για διάστημα τριών ωρών αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εταιρείας Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, από τις 10:00π.μ. έως τις 13:00μ.μ., θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεση νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης επί της οδού Ανδρεάδη 8 στην περιοχή Αγ. Ιωάννη του Δήμου Καλαμαριάς. Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στη περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Κων. Καραμανλή – Ανδρέα Παπανδρέου – Αντώνη Τρίτση καθώς και τις παρακείμενες οδούς της περιοχής Αγ. Ιωάννη του Δήμου Καλαμαριάς.
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών.
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