Γεωργιάδης: Αν βγάλεις τον ήχο, ο Σαμαράς λέει ό,τι και η Κωνσταντοπούλου – Δεν υπάρχει rebranding του Τσίπρα, λέει ό,τι έλεγε και το 2015

Κριτική στον Αντώνη Σαμαρά για τον οποίο είπε ότι «όσα λέει είναι αυτά που λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου» αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα για τον οποίο σημείωσε «δεν υπάρχει rebranding» άσκησε ο Άδωνις Γεωργιάδης το πρωί της Δευτέρας.

«Κανείς από εμάς δεν είπε ότι δεν χωράει στη ΝΔ ο Αντώνης Σαμαράς. Το αν ο ίδιος θέλει να είναι εκτός της ΝΔ, είναι δική του επιλογή. Ο κ. Σαμαράς έκανε βίντεο και είπε 5 πράγματα για την κυβέρνηση – Τέμπη, διαθφορά, απευθείας αναθέσεις, ακρίβεια. Βλέπετε ένας άνθρωπος που έχει αυτή την αντίληψη, να έχει μεγάλη δυνατότητα σύμπτωσης με την κυβέρνηση;» είπε αρχικά στο Action24.

Στο πλαίσιο αυτό συμπλήρωσε: «άκουσα το βίντεο, αν έβγαζες τον ήχο και το έβλεπες μόνο γραπτό, τι διαφορά βλέπεις από την Κωνσταντοπούλου; Πείτε μου μια διαφορά; Σκληρός μπορεί να είναι κάποιος αλλά δεν μπορεί σοβαρά να μην βλέπει ο Σαμαράς ένα θετικό 8 χρόνια, αυτό είναι παράλογο. Αντιπαθεί τον Μητσοτάκη, δεν τον γουστάρει, ένα θετικό δεν βρήκε στη ΝΔ;»

«Υπάρχει μια παροιμία που λέει το γινάτι βγάζει μάτι, είναι χοντρό το γινάτι, είναι κρίμα» είπε ακόμα ο Άδωνις Γεωργιάδης,.

Όπως σημείωσε «αν επιλέξει να κάνει κόμμα (σ.σ. ο Αντώνης Σαμαράς) δεν θα είναι πολιτικός αντίπαλος; Τι θα είναι, πολιτικός σύμμαχος; Αν το επιλέξει πάμε σε πολιτική μάχη, λυπηρό είναι, δεν μου αρέσει αλλά…»

Ερωτηθείς, στη συνέχεια, για τις αναφορές Μητσοτάκη στον Τσίπρα, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ εκτίμησε «δεν μίλησε και πολλές φορές για τον Τσίπρα. Στην αντιπολίτευση αναφέρθηκε στο τελευταίο 5λεπτο της ομιλίας του στη ΔΕΘ. Μίλησε για το όραμα της επόμενης 4ετιας, τις παροχές, τις επενδύσεις. Δεν υπάρχει rebranding, ο Αλέξης του 2026 λέει ό,τι είπε ο Αλέξης του 2015. Πάλι οι θυρίδες, πάλι οι υπερπλούσιοι… Το ΠΑΣΟ και ο κ. Ανδρουλάκης είναι ο μεγάλος ασθενής, δεν τραβάει, επειδή δεν τραβάει εμφανίστηκε ο Τσίπρας, το ότι δεν τραβάει δημιουργεί συνολική ανισορροπία στο πολιτικό σύστημα, δεν δημιουργεί εναλλακτικό τρόπο διακυβέρνησης και συγκυβέρνησης, γενικά είναι ωσεί παρών».

Μιλώντας, τέλος, για την αναφορά Μητσοτάκη στην «κυβέρνηση των ηττημένων», ο Άδωνις Γεωργιάδης παρατήρησε «deja vu. Το 2023 δεν μιλάγαμε για κυβέρνηση ηττημένων τον Μάιο; Δεν μπορεί να γίνει τέτοια κυβέρνηση στην Ελλάδα, δεν βγαίνει μαθηματικά. Για να γίνει αυτό στην Ελλάδα πρέπει να συμμετέχει και το ΚΚΕ. Υπάρχει περίπτωση να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη; Κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να υπάρξει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ή θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ ή θα έχει χάος και ακυβερνησία. Δεν υπάρχει σήμερα εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Όποιος δεν το λέει αυτό καθαρά στον κόσμο, λέει ψέματα».

«Μπορούμε να είμαστε αυτοδύναμοι, αν θα είμαστε θα φανεί στο τελικό χειροκρότημα. Σήμερα δυνατότητα συγκυβέρνησης δεν υφίσταται γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει ψηφίσει στο συνέδριο να μην συνεργαστεί με τη ΝΔ» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.