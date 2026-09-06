Ηλεία: Δεύτερη φωτιά στην περιοχή Πηνεία – Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Σκιλλουντία

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Πηνείας, στην Ηλεία, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά στην Ηλεία έγινε γνωστή στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος περίπου στις 16:15, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να σπεύδουν στην περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν κινητοποιηθεί έξι αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης ο Δήμος Ήλιδας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διαθέτοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την ενίσχυση του έργου της Πυροσβεστικής.

Υπενθυμίζεται ότι λίγη ώρα νωρίτερα φωτιά είχε ξεσπάσει στην περιοχή Σκιλλουντία Ηλείας, η οποία οριοθετήθηκε άμεσα.