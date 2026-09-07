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Εκρήξεις σε στρατιωτική εγκατάσταση στη Βολιβία: Έξι νεκροί, 11 αγνοούμενοι

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THESTIVAL TEAM

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Το υπουργείο Άμυνας της Βολιβίας αύξησε χθες Κυριακή σε έξι τον αριθμό των νεκρών εξαιτίας εκρήξεων σε στρατιωτική εγκατάσταση όπου αποθηκευόταν πυροτεχνικό υλικό.

Οι εκπυρσοκροτήσεις σημειώθηκαν την Παρασκευή μετά το μεσημέρι στη Βιάτσα, πόλη κάπου 100.000 κατοίκους, κάπου τριάντα χιλιόμετρα από τη διοικητική πρωτεύουσα Λα Πας.

Διασώστες εντόπισαν ακόμη τρία πτώματα στα συντρίμμια, ανέφερε ανακοινωθέν του υπουργείου που δημοσιοποιήθηκε χθες, ανεβάζοντας τον απολογισμό των θυμάτων σε έξι νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων τριών στρατιωτικών.

«Ο αριθμός των ανθρώπων που απεβίωσαν εξαιτίας των εκρήξεων που σημειώθηκαν την Παρασκευή στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Βιάτσα ανέρχεται πλέον σε έξι», σημείωσε το υπουργείο.

Διευκρίνισε ότι στην εγκατάσταση αποθηκεύονταν πυροτεχνήματα που είχαν κατασχεθεί, χειροβομβίδες και TNT.

Ομάδες διάσωσης συνέχιζαν τις έρευνες για να εξακριβώσουν αν υπάρχουν κι άλλα πτώματα στα συντρίμμια, καθώς αγνοούνται 11 άνθρωποι.

«Μένουν ακόμη πληγείσες τοποθεσίες και υλικό που πρέπει να εξεταστούν από ειδικούς και δομές που υπέστησαν ζημιές», εξήγησε ο υπουργός Άμυνας Ερνέστο Χουστινιάνο.

Το υπουργείο Άμυνας έκανε επίσης λόγο για 84 τραυματίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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