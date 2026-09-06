Αρρώστησες και πιστεύεις ότι είναι γρίπη: Δες τι πρέπει να κάνεις

Τα κρούσματα COVID-19, αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) και γρίπης αναμένεται να αυξηθούν κατά τους χειμερινούς μήνες, καθιστώντας πιο δύσκολο τον προσδιορισμό του αναπνευστικού ιού που μπορεί να έχετε.

Αν και τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις αφορούν κυρίως την COVID-19, η γρίπη παραμένει η πιο κοινή μολυσματική ασθένεια.

Μπορεί να εμφανίσετε συμπτώματα όπως:

Πυρετό/ρίγη

Βήχα

Πονόλαιμο

Καταρροή ή βουλωμένη μύτη

Πόνους στους μύες ή στο σώμα

Πονοκέφαλο

Κούραση

Έμετο/διάρροια

Αν αναρωτιέστε πώς να διακρίνετε τη διαφορά μεταξύ της γρίπης και της COVID-19 (που έχουν παρόμοια συμπτώματα) ο μοναδικός τρόπος για να μάθετε σίγουρα είναι να κάνετε τεστ για COVID-19. Εάν αντιμετωπίζετε συριγμό, αυτό θα μπορούσε να είναι σημάδι RSV.

Εάν έχετε γρίπη, τι μπορείτε να κάνετε για να ανακάμψετε γρήγορα;

Ο ειδικός οικογενειακής ιατρικής δρ. Daniel Allan, συμβουλεύει τι πρέπει να κάνετε εάν έχετε γρίπη και πώς να ανακουφίσετε τα συμπτώματά σας και να έχετε μια γρήγορη ανάρρωση.

Γρίπη: Συμβουλές για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων

Τι να κάνετε για τη γρίπη; Ο Δρ Allan συνιστά τις ακόλουθες θεραπείες και συμβουλές για το τι βοηθά στα συμπτώματα της γρίπης.

Ξεκούραση, ξεκούραση, ξεκούραση

Το να το χαλαρώσετε και να ξεκουραστείτε βοηθάει το σώμα σας να ανακάμψει. Οπότε, μείνετε σπίτι και αναβάλετε οποιαδήποτε κοινωνική δραστηριότητα.

Κατά τη διάρκεια του ύπνου το σώμα σας απελευθερώνει κυτοκίνες, πρωτεΐνες που το βοηθούν να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις. Και με την ανάπαυση, το σώμα σας μπορεί να αφιερώσει περισσότερη ενέργεια στην αποκατάσταση και την καταπολέμηση της γρίπης.

Ενυδάτωση, ενυδάτωση, ενυδάτωση

Τα συμπτώματα της γρίπης όπως ο πυρετός, ο έμετος και η διάρροια μπορεί να προκαλέσουν αφυδάτωση. Πίνετε πολλά υγρά όπως νερό, σούπες, τσάι και ροφήματα ηλεκτρολυτών για να παραμείνετε ενυδατωμένοι. Αποφύγετε τους χυμούς φρούτων, οι οποίοι μπορεί να είναι γεμάτοι ζάχαρη, ποτά με καφεΐνη και αλκοόλ.

Τα πρώιμα σημάδια αφυδάτωσης περιλαμβάνουν κόπωση, αυξημένη δίψα, αίσθημα αδυναμίας και ούρηση με αισθητά μειωμένη συχνότητα. Αν αφυδατωθείτε, μπορεί να επιδεινώσετε τα συμπτώματα της γρίπης.

Είναι επίσης σώφρον να χρησιμοποιήσετε έναν υγραντήρα, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της εξάπλωσης ενός ιού και στην ανακούφιση του βήχα και της ρινικής συμφόρησης.

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να παραμένετε ενυδατωμένοι; Βοηθά να διατηρήσετε τις μεμβράνες στην μύτη, τα μάτια και το στόμα σας υγρές, κάτι που μπορεί να αποτρέψει τα βακτήρια από το να εισέλθουν στο σώμα σας.

“Οι ανάγκες σας σε ενυδάτωση είναι στην πραγματικότητα πολύ υψηλότερες κατά τη διάρκεια μιας ασθένειας από ό,τι σε κανονικές περιόδους”, σημειώνει ο δρ. Allan. “Πόσα υγρά πρέπει να πίνετε; Αρκετά για να είναι τα ούρα σας πολύ ανοιχτά κίτρινα ή σχεδόν διαυγή”.

Θερμοθεραπεία

Εάν έχετε μυϊκούς πόνους ή πόνους στο σώμα, η εφαρμογή θερμότητας μπορεί να σας βοηθήσει να ανακουφίσετε τους πόνους. Οι μυϊκοί πόνοι τείνουν να εμφανίζονται όταν το σώμα σας χρησιμοποιεί ορισμένες χημικές ουσίες για να καταπολεμήσει μια μόλυνση.

Και αν δεν έχετε πυρετό, το να κάνετε ένα ζεστό ντους μπορεί να σας ανακουφίσει από τους μυϊκούς πόνους χαλαρώνοντας τους σφιγμένους μύες.

Φάρμακα

Η ακεταμινοφαίνη και τα Μη Συνταγογραφούμενα Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα (ΜΣΑΦ) μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση του πυρετού, αλλά και ενάντια σε πονοκεφάλους ή πόνους στο σώμα.

Εάν έχετε καταρροή ή βουλωμένη μύτη, μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε ένα ρινικό σπρέι ή από του στόματος αποσυμφορητικό. Αλλά προσοχή: Τα άτομα με υπέρταση ή καρδιακή αρρυθμία πρέπει να είναι προσεκτικά με κάποια αποσυμφορητικά, διότι μπορεί να προκαλέσουν αρνητικές παρενέργειες και αλληλεπιδράσεις με φάρμακα. Γι’ αυτό και πρέπει ΠΑΝΤΑ να ζητάτε την συμβουλή γιατρού για το τι φάρμακα να πάρετε.

Όμως το πιο ενοχλητικό σύμπτωμα της γρίπης μπορεί να είναι ο βήχας. Εάν βήχετε, δοκιμάστε ένα κατασταλτικό. Εκτός από ένα κατασταλτικό του βήχα, μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα αποχρεμπτικό για την απομάκρυνση της βλέννας από τους πνεύμονές σας.

Πηγή: iatropedia.gr