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Πώς να ξεβουλώσετε πανεύκολα μια πολύ βουλωμένη τουαλέτα!

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THESTIVAL TEAM

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Είναι ένα πρόβλημα που χρειάζεται άμεσα λύση. Για να μην μπείτε στη διαδικασία να καλέσετε κατευθείαν τον υδραυλικό δείτε μήπως μπορείτε να το λύσετε μόνοι σας.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε είναι νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.

Ξεκινήστε βάζοντας 1 λίτρο νερό σε ένα κατσαρολάκι. Βάλτε το κατσαρολάκι πάνω στο μάτι της κουζίνας. Το θέλετε πολύ ζεστό αλλά όχι βραστό.

Ρίξτε μέσα στη λεκάνη της τουαλέτας μισό φλιτζάνι απορρυπαντικό πιάτων, αφήστε το να κάτσει μέχρι το νερό σας να είναι έτοιμο.
Ρίξτε το νερό στη λεκάνη. Θα κάνει αμέσως δουλειά και θα ξεβουλώσει την τουαλέτα σας.

Μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε γύρω στα 15 λεπτά για να δείτε αποτέλεσμα. Αν δεν δείτε τότε μάλλον θα πρέπει να καλέσετε τον υδραυλικό σας.

Για ποιο λόγο, όμως, δουλεύει το σαπούνι με το ζεστό νερό; Όπως όταν πλένετε τα πιάτα σας ο συνδυασμός ζεστού νερού και απορρυπαντικού πιάτων τα καθαρίζει, έτσι και για να καθαρίσει η τουαλέτα σας ο συνδυασμός αυτός μπορεί να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Πηγή: spirosoulis.com

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