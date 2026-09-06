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Τουρκία: Πατέρας τριών παιδιών βρήκε τραγικό θάνατο σε βουτιά από προβλήτα – “Πήδηξε για πλάκα και σκοτώθηκε”

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THESTIVAL TEAM

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Μια ανέμελη στιγμή διασκέδασης στις διακοπές του μετατράπηκε σε τραγωδία για έναν 39χρονο πατέρα τριών παιδιών στην Τουρκία.

Ο Αρίφ Ερμάν έχασε τη ζωή του στην περιοχή Αλάνια της Αττάλειας, όταν πήδηξε από την προβλήτα ξενοδοχείου στη θάλασσα, χωρίς να αντιληφθεί ότι το σημείο είχε εξαιρετικά μικρό βάθος.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις τελευταίες του κινήσεις. Στο βίντεο φαίνεται ο 39χρονος να πλησιάζει την άκρη της προβλήτας, να παίρνει φόρα και να πραγματοποιεί βουτιά με το κεφάλι, παρά τις προειδοποιητικές πινακίδες που ανέφεραν ότι η κατάδυση απαγορεύεται λόγω των συνθηκών.

Όμως αντί να βρεθεί σε βαθιά νερά, προσέκρουσε στον πυθμένα, καθώς το βάθος στο σημείο ήταν μόλις περίπου μισό μέτρο.

Παρά τις προσπάθειες διάσωσης, δεν τα κατάφερε

Μετά την πτώση του, εργαζόμενοι του ξενοδοχείου έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Ναυαγοσώστης τον ανέσυρε από το νερό και ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο.

Ο 39χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι τουρκικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ εξετάζεται και το κατά πόσο είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στον χώρο.

Τουρκία

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