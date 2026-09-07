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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρεις οδηγούς μέσα σε λίγες ώρες – Οι δύο ήταν μεθυσμένοι, ο ένας οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

Αρχείο Intime
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Τρεις οδηγοί συνελήφθησαν μέσα σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη καθώς δύο από αυτούς πιάστηκαν να οδηγούν μεθυσμένοι ενώ ο ένας δεν είχε δίπλωμα.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Τροχαίας και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν:

  • 22χρονο , ο οποίος, βραδινές ώρες χθες (06-09-2026), κατελήφθη να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή του Δενδροποτάμου,  στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.
  • 52χρονο , καθώς, ξημερώματα σήμερα, κατελήφθη στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου πόλης, να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλης.
  • 61χρονο , διότι κατελήφθη, στο κέντρο πόλης, να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο υπό την επήρεια μέθης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Θεσσαλονίκη

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