Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρεις οδηγούς μέσα σε λίγες ώρες – Οι δύο ήταν μεθυσμένοι, ο ένας οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Τρεις οδηγοί συνελήφθησαν μέσα σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη καθώς δύο από αυτούς πιάστηκαν να οδηγούν μεθυσμένοι ενώ ο ένας δεν είχε δίπλωμα.
Συγκεκριμένα, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Τροχαίας και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν:
- 22χρονο , ο οποίος, βραδινές ώρες χθες (06-09-2026), κατελήφθη να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.
- 52χρονο , καθώς, ξημερώματα σήμερα, κατελήφθη στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου πόλης, να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλης.
- 61χρονο , διότι κατελήφθη, στο κέντρο πόλης, να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο υπό την επήρεια μέθης.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.
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- Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρεις οδηγούς μέσα σε λίγες ώρες – Οι δύο ήταν μεθυσμένοι, ο ένας οδηγούσε χωρίς δίπλωμα