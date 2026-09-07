Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρεις οδηγούς μέσα σε λίγες ώρες – Οι δύο ήταν μεθυσμένοι, ο ένας οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

Τρεις οδηγοί συνελήφθησαν μέσα σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη καθώς δύο από αυτούς πιάστηκαν να οδηγούν μεθυσμένοι ενώ ο ένας δεν είχε δίπλωμα.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Τροχαίας και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν:

22χρονο , ο οποίος, βραδινές ώρες χθες (06-09-2026), κατελήφθη να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.

52χρονο , καθώς, ξημερώματα σήμερα, κατελήφθη στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου πόλης, να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλης.

61χρονο , διότι κατελήφθη, στο κέντρο πόλης, να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο υπό την επήρεια μέθης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.