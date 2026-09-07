Κυβέλη Μάρδα: Δεν κοιμήθηκα όταν μου είπαν ότι θα προλογίσω τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Για τη γνωριμία της με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για το ενδεχόμενο να ασχοληθεί ενεργότερα με την πολιτική μέσα από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μίλησε η Κυβέλη Μάρδα, η γυναίκα που προλόγισε τον πρώην πρωθυπουργό κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη και κατάφερε να ξεχωρίσει με την παρουσία της.

Η Κυβέλη Μάρδα αποτελεί ένα από τα 400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ. Είναι γιατρός με ειδικότητα στη γυναικολογία, κόρη του πρώην αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης Τσίπρα, Δημήτρη Μάρδα, ενώ είναι παντρεμένη με τον διεθνή μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ, Δημήτρη Πέλκα.

Η παρουσία της στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης τράβηξε τα βλέμματα, καθώς μέχρι πρόσφατα ήταν άγνωστη στο ευρύ κοινό.

«Εγώ ενημερώθηκα ότι θα προλογίσω τον πρόεδρο στις 23:00 το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, οπότε το τρακ ήταν ακόμη πιο έντονο. Με ενημέρωσε ένα στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ. μετά από παρότρυνση του προέδρου. Είχα πολύ άγχος, το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν θα σας το κρύψω», ανέφερε σήμερα το πρωί μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Μάλιστα, χθες εθεάθη με τον Αλέξη Τσίπρα στο ΟΑΚΑ να παρακολουθούν μαζί την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, στον οποίο οι πράσινοι επικράτησαν με 3-1. «Φέραμε γούρι στον πρόεδρο, δεν φέραμε γούρι στην ομάδα για μία μέρα. Δεν πειράζει», είπε με χιούμορ.

Για την γνωριμία με τον Αλέξη Τσίπρα

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της σχετικά με το πώς γνωρίστηκε με τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ. η Κυβέλη Μάρδα ανέφερε:

«Τον πρόεδρο τον γνωρίζω προσωπικά εδώ και πολλά χρόνια. Είναι κάτι που ο κόσμος δεν το ξέρει. Η πρώτη μας γνωριμία έγινε το 2022. Είχε επιλέξει να έρθει στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς μέναμε εκεί καθώς ο σύζυγος αγωνιζόταν στη Φενερμπαχτσέ. Είχε έρθει μαζί με την οικογένειά του. Τότε δέχθηκα ένα τηλεφώνημα ότι έρχεται ο πρόεδρος και θέλει να παρακολουθήσει τον αγώνα Φενερμπαχτσέ-Τσαντζούμπορ. Υπήρχε έντονο ελληνικό στοιχείο, με Πέλκα και Μπακασέτα, και με ρώτησαν αν μπορούσαμε να το κανονίσουμε. Έτσι, εγώ με μεγάλη χαρά ξεκίνησα τις διαδικασίες. Τον υποδέχθηκαν θερμά και εκεί τον γνώρισα για πρώτη φορά».

Για το εάν θα είναι υποψήφια στις εκλογές

Την ίδια ώρα, απαντώντας στο ερώτημα εάν θα είναι υποψήφια βουλευτής με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα σημείωσε:

«Είναι πολύ νωρίς να το απαντήσω. Είναι σίγουρα κάτι που έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Οι άνθρωποι που έχουν μια στημένη ζωή, σε εισαγωγικά, μπορούν να κάθονται στον καναπέ τους και να είναι θεατές μιας κατάστασης, ενώ κάποιοι άλλοι μπορούν να πουν ότι μπορώ κι εγώ να κάνω κάτι».