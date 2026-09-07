Θεσσαλονίκη: Νεκρός 55χρονος στον Ποταμό της Επανομής – Κατέρρευσε βγαίνοντας από τη θάλασσα
Ένας 55χρονος Βούλγαρος έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα στον Ποταμό της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας κατέρρευσε βγαίνοντας από τη θάλασσα και τελικά άφησε την τελευταία του πνοή.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, χθες το απόγευμα νημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ν. Μηχανιώνας ότι ένας 55χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Βουλγαρίας) έχασε τις αισθήσεις του και λιποθύμησε, εξερχόμενος από την θάλασσα στην παραλία «Ποταμός» Επανομής.
Στον 55χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Ν. Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
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