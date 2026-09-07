Χατζηδάκης: Αν πάμε να το “παίξουμε” Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα
“Έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα” τόνισε στον ΣΚΑΙ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων που εξήγγειλε από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όπως είπε ο κ Χατζηδάκης, όσο μεγαλώνει η πίτα τόσο η κοινωνική πολιτική θα διευρύνεται.
Απαντώντας σε ερώτηση για το επίδομα του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση γιατί εξαιρούνται οι μικρότερες ηλικίες, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε πως αν καλύπτονταν και αυτές οι ανάγκες, θα έμεναν έξω από την ομπρέλα οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες και άλλες κοινωνικές ομάδες.
“Προσπαθήσαμε να είναι τα πράγματα ισορροπημένα, θεωρήσαμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τις μεγαλύτερες ηλικίες”, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.
Τέλος, διευκρίνισε ότι οι συνταξιούχοι με αναπηρία θα λάβουν το επίδομα και σε ηλικίες μικρότερες των 65 ετών.
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