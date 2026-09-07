MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Πώς έπεσε από τον πέμπτο όροφο ξενοδοχείου η ανήλικη που τραυματίστηκε βαριά – Αναζητούνται δύο άνδρες

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο “Ιπποκράτειο” στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύεται η ανήλικη η οποία σήμερα τα ξημερώματα βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πρασιά ξενοδοχείου, στον Βαρδάρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 13χρονη -κατά δήλωσή της- εντοπίστηκε τραυματισμένη στην πρασιά του ξενοδοχείου γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως βρέθηκε στο κενό μετά από πτώση από τον πέμπτο όροφο του ξενοδοχείου.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν οι Αρχές στη διάθεσή τους, η ανήλικη βρισκόταν σε δωμάτιου του ξενοδοχείου μαζί με δύο άνδρες από το Αφγανιστάν. Υπάλληλος του ξενοδοχείου που υποψιάστηκε πως η κοπέλα ήταν ανήλικη, χτύπησε την πόρτα του δωματίου και τότε το κορίτσι αλλά και οι δύο άνδρες επιχείρησαν να διαφύγουν από το μπαλκόνι. Η 13χρονη βρέθηκε στο κενό ενώ οι δύο άνδρες κατάφεραν να διαφύγουν.

Από την πτώση η ανήλικη τραυματίστηκε σοβαρά καθώς υπέστη πολλαπλά κατάγματα. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο “Ιπποκράτειο”. Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δύο Αφγανών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 22 ώρες πριν

Δήμος Αριστοτέλη: Ο “Αρνιώτικος Γάμος” ταξίδεψε στη Σερβία και έκλεψε τις εντυπώσεις – Εκατοντάδες θεατές έγιναν ένα με τη γιορτή

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

O Apon ακύρωσε τις συναυλίες του για λόγους υγείας: “Ταλαιπωρούμαι από πυρετό και έντονο συνάχι”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Φωτιά στην περιοχή Σκιλλούντα Ηλείας – Σηκώθηκαν και 6 αεροσκάφη

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 21 ώρες πριν

Νίκος Χαρδαλιάς: Ακύρωσε το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ μετά την τραγωδία στην Τανάγρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Χαλκιδική: Βυθίστηκε ταχύπλοο μετά από πυρκαγιά – Καλά στην υγεία του ο επιβαίνων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 24 ώρες πριν

ΕΚΤ: Προς νέα αύξηση επιτοκίων στο 2,5% – Πώς επηρεάζονται τα δάνεια