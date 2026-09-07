Κλέαρχος Μαρουσάκης: Πότε θα αλλάξει λίγο ο καιρός – Οι καλοκαιρινές συνθήκες και το βαρομετρικό χαμηλό

Με καλοκαιρινές συνθήκες θα κυλήσει το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας, με κύρια χαρακτηριστικά τις υψηλές θερμοκρασίες και τα μελτέμια στο Αιγαίο.

Μοναδική παραφωνία οι τοπικές μπόρες που αναμένεται να εκδηλώνονται κυρίως τις απογευματινές ώρες σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι άνεμοι θα παρουσιάζουν αυξομειώσεις στο Αιγαίο, ενώ η θερμή αέρια μάζα από τις ακτές της βόρειας Αφρικής θα διατηρήσει τον υδράργυρο σε υψηλά επίπεδα.

Σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με τους βοριάδες στο Αιγαίο να φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ιδιαίτερα στα δυτικά ηπειρωτικά και σε περιοχές όπου δεν θα επηρεάζει έντονα το μελτέμι.

Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται στη δυτική Στερεά, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο, όπου ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Επίσης, στα ανατολικά και τα βόρεια θα κυμανθεί μεταξύ 33-35 βαθμών.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, με τους ανέμους να φτάνουν έως τα 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 34-35 βαθμούς. Χαμηλότερες θα είναι οι θερμοκρασίες στα παραθαλάσσια τμήματα.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης καλός, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους από το μεσημέρι και μετά, προσφέροντας πιο δροσερές συνθήκες στην παραθαλάσσια ζώνη.

Πότε αλλάζει ο καιρός

Το καλοκαιρινό σκηνικό θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους τους 34-36 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται μεταβολή του καιρού. Ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα οργανωθεί στην Ιταλία αναμένεται να κινηθεί προς τη χώρα μας, επηρεάζοντας κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα.

Το πρώτο κύμα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, δεν αναμένεται να προκαλέσει αξιόλογες βροχοπτώσεις, καθώς το σύστημα θα κινηθεί περισσότερο προς τα βόρεια.

Παράλληλα, θα υπάρξει σταδιακή υποχώρηση του υδραργύρου και ενίσχυση της φθινοπωρινής αίσθησης.