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Πατήσια: Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη επίθεση – Τραυματισμένος ο 55χρονος δέχεται τις πρώτες βοήθειες

Intime
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Τις πρώτες στιγμές μετά την ένοπλη επίθεση στα Πατήσια σε βάρος ενός 55χρονου, καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το newsit.gr, ο 55χρονος είναι πεσμένος κάτω και του δίνουν τις πρώτες βοήθειες.

Ο άνδρας είναι με το εσώρουχο, έχει μαζευτεί αρκετός κόσμος και φαίνεται να έχει τις αισθήσεις του.

Σε άλλο βίντεο διακρίνεται το ασθενοφόρο που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Ο άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά στα κάτω άκρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 04:55 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άννινου, στα Πατήσια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πλησίασαν τον 55χρονο, Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εκείνη την ώρα έβγαινε από το σπίτι του, και τον πυροβόλησαν.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.

Τέλος, οι Αρχές αναζητούν τους δύο δράστες.

Πατήσια

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