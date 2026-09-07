Εκνευρισμένος ο Νίκος Οικονομόπουλος σε συναυλία του: “Κλείσε τα!” φώναξε σε συνεργάτη του – Δείτε βίντεο

Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Νίκος Οικονομόπουλος, με κάτι που συνέβη κατά τη διάρκεια συναυλίας του στη Λαμία, κάνοντας νοήματα στους συνεργάτες του.

Συγκεκριμένα, την ώρα που ήταν στη σκηνή και ερμήνευε το «Κοίτα να μαθαίνεις», φαίνεται να έχει εκνευριστεί με κάτι και χωρίς να σταματήσει να τραγουδά, άρχισε να κάνει κινήσεις με τα χέρια του προς τα άτομα της παραγωγής του.

«Κλείσε τα», ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής προς την ομάδα του, συνεχίζοντας ωστόσο το κομμάτι του.

Το βίντεο έγινε viral με δεκάδες να σπεύδουν να σχολιάσουν την αντίδραση του Νίκου Οικονομόπουλου. Πολλοί ισχυρίστηκαν ότι πιθανότατα αντιμετώπιζε κάποιο τεχνικό πρόβλημα εκθειάζοντας τον επαγγελματισμό του, ενώ άλλοι τον επέκριναν.

Υπενθυμίζεται πάντως πως και πριν από λίγο καιρό συνέβη ένα αντίστοιχο περιστατικό με τον τραγουδιστή να πετάει τα ακουστικά του την ώρα που ερμήνευε ένα κομμάτι του. «Πάρτε τα όλα, δεν θα θέλω» είχε πει τότε και συνέχισε να τραγουδά με το κοινό να τον χειροκροτεί θερμά.