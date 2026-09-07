Ιράν: Απειλεί να κλιμακώσει την ανταπόδοση των επιθέσεων των ΗΠΑ

Έπειτα από νέα σειρά ανταλλαγών επιθέσεων, κυρίως στη θάλασσα τα τελευταία 24ωρα, πάνω απ’ όλα στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, το Ιράν απείλησε χθες Κυριακή τις ΗΠΑ ότι στο εξής θα προχωρά σε «πιο εντατικά» αντίποινα.

Αν και τον Αύγουστο οι βομβαρδισμοί μειώθηκαν, οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν την 30ή, με πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε βάζοντας στο στόχαστρο γειτονικά κράτη, όπως κάνει από το ξέσπασμα του πολέμου, με έναυσμα την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση την 28η Φεβρουαρίου.

Από την Παρασκευή, οι δυο πλευρές επιτίθενται η μια στην άλλη κυρίως στο νερό, ειδικά στο στενό του Ορμούζ, όπου η κίνηση παραμένει θεαματικά μειωμένη με δεδομένο τον αποκλεισμό της θαλάσσιας οδού από την Ισλαμική Δημοκρατία και τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο σε αντίποινα.

Ένδειξη περαιτέρω σκλήρυνσης της θέσης του Ιράν: θα κηρυχτεί απαγορευμένη ζώνη μέσα «στις επόμενες ημέρες», ανήγγειλε χθες ο γραμματέας του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας Μοχσέν Ρεζαεΐ.

Θα «αρχίσει από τη γραμμή του αποκλεισμού του αμερικανικού ναυτικού και θα συμπεριλαμβάνει τομείς του Κόλπου», διευκρίνισε. «Οποιοδήποτε πλοίο εισέρχεται σε αυτή τη νέα ζώνη θα εγγράφεται σε κατάλογο κυρώσεων».

«Ψέμα»

Την Παρασκευή, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν στοχοποίησαν αρχικά αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικό, που μπόρεσαν να ξεφύγουν από «πολλαπλές απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις», σύμφωνα με την Ουάσιγκτον.

Η αμερικανική ανταπόδοση σημειώθηκε το Σάββατο, όταν χτυπήθηκαν τρία δεξαμενόπλοια, που κατά την Ουάσιγκτον συνδέονταν με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανακοίνωσε κατόπιν ότι έβαλε στο στόχαστρο τρία πετρελαιοφόρα στο στενό του Ορμούζ και «άλλα τρία πλοία συνδεόμενα με την Αμερική (…) σε άλλους τομείς».

Νωρίτερα χθες, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε ναυτικό drone που προσπάθησε να «παρεισφρήσει» στο στενό του Ορμούζ. «Ψέμα», αντέτεινε ο εκπρόσωπος του μικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ο Τιμ Χόκινς. «Κανένα αμερικανικό σκάφος δεν υπέστη επίθεση σήμερα».

«Οι Αμερικανοί πρέπει να καταλάβουν ότι η εποχή των αναλογικών αντιποίνων παρήλθε», προειδοποίησε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επικεφαλής διαπραγματευτής και πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

«Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον συμφερόντων και της ασφάλειας του Ιράν θα προκαλεί αντίποινα ταχύτερα, εντατικότερα και οδυνηρότερα», πρόσθεσε.

«Αν ανοίγετε πυρ εναντίον δύο από τα πλοία μας, θα σας επιβάλλουμε ακόμη πιο μεγάλο οικονομικό κόστος: θα πλήττουμε τρία», απείλησε από την πλευρά του ο επικεφαλής της CENTCOM, ο Μπραντ Κούπερ.

Οι ηγεσίες του Ιράν και των ΗΠΑ δεν έχουν σταματήσει να ανταλλάσσουν απειλές τους μήνες του πολέμου, συχνά μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Στο διπλωματικό επίπεδο, οι διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος, σε αδιέξοδο, έχουν στην ουσία ανασταλεί.

«Ενέργεια απελπισίας»

Το Ιράν «κάνει το παν για να πιαστεί από κάτι», σχολίασε δηκτικά ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ. Οι ιρανοί ηγέτες «ξέρουν ότι το πυρηνικό πρόγραμμά τους είναι κοντά στο τέλος του, όπως και το ναυτικό τους, όπως και η πολεμική αεροπορία τους. Πιάνονται από την εξουσία», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ABC News.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, που αναγνώρισαν πως τα δεξαμενόπλοιά τους χτυπήθηκαν από τον αμερικανικό στρατό, είδαν στην κίνηση αυτή «ενέργεια απελπισίας» της άλλης πλευράς, εξαιτίας της παράλυσης στο Ορμούζ, θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας ως προς το παγκόσμιο εμπόριο υδρ0γονανθράκων.

Την περασμένη εβδομάδα, ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς διαβεβαίωνε ότι η κίνηση πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο και αέριο και διασχίζουν το στενό έχει «σχεδόν» επανέλθει στο επίπεδο που καταγραφόταν προτού ξεσπάσει ο πόλεμος — ο ισχυρισμός αυτός όμως, εξ όσων είναι γνωστά, απέχει πολύ από την πραγματικότητα.

Η κίνηση των πλοίων που μεταφέρουν πρώτες ύλες –υδρογονάνθρακες, λιπάσματα, διάφορα ορυκτά– μειώθηκε σε κατά μέσον όρο δέκα διελεύσεις την ημέρα αφότου η Τεχεράνη έκλεισε το στενό, την 1η Μαρτίου, έναντι 95 κατά μ.ό. τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε δεδομένα της πλατφόρμας παρακολούθησης της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας Kpler.

Από την 8η Ιουλίου, τα δυο τρίτα των πλοίων που διασχίζουν το στενό έχουν γίνει «φαντάσματα», ενώ το ποσοστό όσων ακολουθούσαν την πρακτική αυτή ήταν κάτω από το 1% προπολεμικά, σύμφωνα με την Kpler.

Όμως, όσο πλησιάζουν οι εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του στην προεδρία, ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει να κάνει το παν για να υποβαθμίσει τη σύγκρουση.

Ο πόλεμος στο Ιράν είναι «μικρές πατάτες για εμάς», είπε την Παρασκευή ο αμερικανός πρόεδρος, διαβεβαιώνοντας πως οι ΗΠΑ δεν διεξάγουν παρά «διακοπτόμενες» αεροπορικές επιδρομές και δεν «δίνουν μάχες» επί του παρόντος.

Λέει το τελευταίο διάστημα πως δίνει προτεραιότητα στον «οικονομικό πόλεμο» εναντίον ης Τεχεράνης, που υφίσταται αμερικανικές και διεθνείς κυρώσεις για δεκατίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ