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Καβάλα: Φωτιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι, σηκώθηκαν τρία εναέρια – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:45 και άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παγγαίου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σημειώνεται πως σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Μάλιστα, λόγω της φωτιάς, λίγο μετά τις 10:20 ήχησε μήνυμα του 112 για τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Καβάλα Φωτιά

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