Καβάλα: Φωτιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι, σηκώθηκαν τρία εναέρια – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:45 και άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παγγαίου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Σημειώνεται πως σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2026
Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
Μάλιστα, λόγω της φωτιάς, λίγο μετά τις 10:20 ήχησε μήνυμα του 112 για τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ελαιοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Καβάλας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) September 7, 2026
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