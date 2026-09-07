Καβάλα: Φωτιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι, σηκώθηκαν τρία εναέρια – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:45 και άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παγγαίου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σημειώνεται πως σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2026

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Μάλιστα, λόγω της φωτιάς, λίγο μετά τις 10:20 ήχησε μήνυμα του 112 για τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.