Συνέντευξη στον Αστέρη Κασιμάτη και το περιοδικό ΟΚ! παραχώρησε ο Γιάννης Ζουγανέλης. Ο ξεχωριστός καλλιτέχνης ρωτήθηκε για την κόρη του, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, τα πράγματα που εκτιμά και θαυμάζει σε εκείνην αλλά και όσα του δίδαξε η εμπειρία της πατρότητας.

Όπως εξομολογείται, η έλευση της κόρης του είναι ό,τι καλύτερο του έχει συμβεί στη ζωή, καθώς μέσα από εκείνην διδάχτηκε την αυτοκυριαρχία.

«Η φύση, ο Θεός, το σύμπαν μού έδωσαν ένα παιδί ξεχωριστό που ψάχνει τη ζωή, αγαπάει την καθημερινότητα, βάζει νερό στο κρασί της αλλά λέει και την αλήθεια κατά πρόσωπο», δηλώνει ο Γιάννης Ζουγανέλης.

«Η Ελεωνόρα είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί στη ζωή. Μου δίδαξε την αυτοκυριαρχία της. Αυτοαμφισβητείται καθημερινά, για να εξελιχθεί. Είναι πεντακάθαρη στις αντιλήψεις της», παραδέχεται αμέσως μετά.

«Εγώ είμαι κοινωνικός, η κόρη μου δεν είναι τόσο, αλλά έχει πολύ δυνατό και αληθινό λόγο. Νομίζω ότι στα χαρακτηριστικά μοιάζουμε αλλά και στις επιλογές. Τη μεγάλωσα και με μεγάλωσε. Μεγαλώνουμε μαζί», καταλήγει ο Γιάννης Ζουγανέλης.