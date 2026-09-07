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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τη μάχη του Αστέρα με τον Ηρακλή για το τελευταίο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της Super League

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Δευτέρα σήμερα με αρκετούς αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη στις αθλητικές και δη ποδοσφαιρικές μεταδόσεις της ημέρας.

Το Σαββατοκύριακο ήταν γεμάτο από δράση σε ποδόσφαιρο αλλά και μπάσκετ. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Ωστόσο, αθλητικό περιεχόμενο έχει και η Δευτέρα, ιδίως στα γήπεδα με… χορτάρι!

Στην Ελλάδα, ξεχωρίζει η μάχη του Αστέρα AKTOR με τον Ηρακλή για το τελευταίο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της Super League. Οι δύο ομάδες αναζητούν την πρώτη τους νίκη και θα τεθούν αντιμέτωπες στις 18:00 στην Αρκαδία με μετάδοση από το NovaSports Prime.

Νωρίτερα, στις 16:00, η Superbet League 2 παίζει… μπάλα στην ΕΡΤ 2 Σπορ, με τον αγώνα του Μαρκό με τον Πανσερραϊκό. Δράση υπάρχει και στα ευρωπαϊκά γήπεδα με αγώνες στη Serie A και στη La Liga.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (07/09):

Μαρκό – Πανσερραϊκός – 16:00 – ΕΡΤ 2 Σπορ
Αστέρας AKTOR – Ηρακλής – 18:00 – NovaSports Prime
Κάλιαρι – Λέτσε – 19:30 – Cosmote Sport 2
Άρης Λεμεσού – Ομόνοια – 20:00 – Cosmote Sport 4
Χετάφε – Θέλτα – 20:00 – Cosmote Sport 7
Ουντινέζε – Λάτσιο – 21:45 – Cosmote Sport 1
Εστορίλ – Αρούκα – 22:15 – Cosmote Sport 2
Έλτσε – Ρεάλ Σοσιεδάδ – 22:30 – Cosmote Sport 6

Ηρακλής

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