Η Ιωάννα Τούνη θυμήθηκε τη viral ατάκα της από το My Style Rocks: “Δίπλα στη σφουγγαρίστρα ταιριάζω τέλεια”
Στο όμορφο Παρίσι βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Ιωάννα Τούνη, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.
Η διάσημη influencer και επιχειρηματίας ταξίδεψε στη γαλλική πρωτεύουσα μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.
Μάλιστα, σε ένα νέο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η Ιωάννα Τούνη φαίνεται να περπατάει στους δρόμους του Παρισιού κρατώντας μία σφουγγαρίστρα και να λέει: «Θέλω να σου δείξω τι νομίζει ο κόσμος ότι κάνω στο Παρίσι και τι κάνω όντως. Κλαίω να ξέρεις… κάπως έτσι είναι όλη η μέρα μου εκτός από αυτή τη μία ώρα που έχω κενό».
Με ένα επόμενο Instagram story, η Ιωάννα Τούνη θυμήθηκε την viral ατάκα που είχε πει στο “My Style Rocks” γράφοντας με χιούμορ: «Δίπλα στην σφουγγαρίστρα ταιριάζω τέλεια, αλλά ψυχολογία πάνω από όλα».
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