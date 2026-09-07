Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι από την κατάργηση των κριτηρίων τζίρου και προσωπικού στο τεκμαρτό εισόδημα

Συνολικά 155.000 ελεύθεροι επαγγελματίες βγαίνουν κερδισμένοι από τις αλλαγές στο μοντέλο τεκμαρτής φορολόγησης που ανακοίνωσε από τη 90ή ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με βάση τις αλλαγές στην τεκμαρτή φορολόγηση που θα τεθούν σε ισχύ από το 2027, καταργούνται τόσο η προσαύξηση κατά 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας, όσο και η προσαύξηση κατά 5% της διαφοράς του τζίρου από τον μέσο τζίρο του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Με τις δύο παρεμβάσεις, ένας συνεπής φορολογικά επαγγελματίας, δεν θα φορολογείται πλέον με το τεκμαρτό μοντέλο επειδή απασχολεί εργαζομένους ή επειδή εμφανίζει υψηλότερο τζίρο από τον μέσο όρο του κλάδου του.

Οι επαγγελματίες θα ευνοηθούν με χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση τόσο λόγω των «διορθώσεων» στο τεκμαρτό εισόδημα όσο και λόγω της ευνοϊκότερης φορολογικής κλίμακας. Ας σημειωθεί ότι:

Οι αλλαγές στην τεκμαρτή φορολόγηση αφορούν τα φετινά εισοδήματα

Το όφελος θα φανεί στην εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν το 2027

Το 2027 θα φανούν και τα οφέλη από τους νέους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, οι οποίοι έχουν ήδη νομοθετηθεί και αφορούν τα εισοδήματα που αποκτώνται από φέτος

Παράδειγμα

Ελάχιστη βάση για την τεκμαρτή φορολόγηση παραμένει ο κατώτατος μισθός. Το όφελος από τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν αποτυπώνεται στο παράδειγμα καφέ με 15 χρόνια λειτουργίας, πέντε εργαζομένους και ετήσια μισθοδοσία 105.000 ευρώ.

Με το ισχύον σύστημα:

το τεκμαρτό εισόδημα είναι 27.244 ευρώ και

εισόδημα είναι 27.244 ευρώ και ο φόρος είναι 4.783 ευρώ.

Με τη νέα ρύθμιση:

το εισόδημα περιορίζεται στα 16.744 ευρώ και

ο φόρος υποχωρεί στα 2.249 ευρώ.

υποχωρεί στα 2.249 ευρώ. Το όφελος για τον επαγγελματία ανέρχεται σε 2.534 ευρώ, δηλαδή η φορολογική επιβάρυνση μειώνεται περίπου κατά 53%.

Σε μικρούς οικισμούς μείωση τεκμηρίων 50%

Για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς το όριο αυξάνεται από τους 1.500 στους 2.000 κατοίκους, με αποτέλεσμα τα τεκμήρια να μειώνονται κατά 50% για όσους εντάσσονται στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η έκπτωση του 50% αφορά όσους είναι εγκατεστημένοι στα μικρά χωριά και τις κοινότητες της Περιφέρειας.

Μείωση προκαταβολής φόρου

Από το 2027, μειώνεται και η προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις, από 55% σε 50%.

Δηλαδή, τα εισοδήματα που θα αποκτήσει ο ελεύθερος επαγγελματίας μέσα στο 2027 θα φορολογηθούν με προκαταβολή φόρου 50% αντί 55%. Στα εισοδήματα του 2026 διατηρείται προκαταβολή 55%.

Πηγή: newsit.gr