Μεσολόγγι: 15χρονος μαχαίρωσε στο χέρι συνομήλικό του
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THESTIVAL TEAM
Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σε βάρος ενός 15χρονου, καθώς και σε βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, σύμφωνα με καταγγελία 15χρονου, προχθές το βράδυ στο Μεσολόγγι ο συνομήλικος του κατηγορούμενος, τον προσέγγισε και τον μαχαίρωσε στο χέρι, προκαλώντας του σωματικές βλάβες, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ανήλικου κατηγορούμενου και των γονέων θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.
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