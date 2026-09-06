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Σαξονία-Άνχαλτ: Στην τελική ευθεία οι κρίσιμες εκλογές – Αυξημένη συμμετοχή, στο επίκεντρο η άνοδος της AfD

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στην τελική ευθεία βρίσκεται η κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) αναμένεται σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις να καταγράψει καθαρή νίκη, που θα μπορούσε να τη φέρει πιο κοντά από ποτέ στην ανάληψη της διακυβέρνησης ενός από τα 16 κρατίδια της χώρας.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η συμμετοχή, καθώς μέχρι τις 14:00 είχε ψηφίσει το 54,4% των εκλογέων, έναντι μόλις 27,1% την ίδια ώρα στις εκλογές του 2021 και 35,4% το 2016. Τα στοιχεία προέρχονται από αντιπροσωπευτικό δείγμα εκλογικών τμημάτων και δεν περιλαμβάνουν την επιστολική ψήφο.

Οι κάλπες κλείνουν στις 18:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας), με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται πλέον στο εάν η AfD θα επιβεβαιώσει το ισχυρό προβάδισμα των δημοσκοπήσεων και, κυρίως, εάν θα φτάσει στην απόλυτη πλειοψηφία.

Εάν συμβεί αυτό, θα είναι η πρώτη φορά που η AfD θα αναλάβει τη διακυβέρνηση γερμανικού κρατιδίου και η πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο που ένα ακροδεξιό εξτρεμιστικό κόμμα θα κατακτήσει την εξουσία σε επίπεδο κρατιδίου στη Γερμανία.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν από την ψηφοφορία έδιναν στην AfD ποσοστό περίπου 40%-41%. Παράλληλα, σύμφωνα με τις μετρήσεις, οι αναποφάσιστοι ήταν σημαντικά λιγότεροι σε σύγκριση με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Τα δύο κεντρικά πρόσωπα της εκλογικής αναμέτρησης είναι ο νυν πρωθυπουργός του κρατιδίου, Σβεν Σούλτσε, από το CDU, και ο Ούλριχ Ζίγκμουντ της AfD.

Γερμανία

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