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Η Ρωσία χτύπησε εμπορικό πλοίο της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα – “Μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό της Δύσης”

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Δυνάμεις της Ρωσίας έπληξαν ένα ουκρανικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα την Κυριακή, όπως μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του χτύπησαν ένα εμπορικό πλοίο της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, το συγκεκριμένο πλοίο μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό από δυτικές χώρες το οποίο προοριζόταν για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ρωσία

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