Βόλος: Ανήλικος το έσκασε από ίδρυμα, έκλεψε μηχανάκι και συνελήφθη στην εθνική
Ανήλικος, ο οποίος είχε διαφύγει από ίδρυμα του Βόλου, συνελήφθη μία ημέρα αργότερα να οδηγεί κλεμμένη μοτοσικλέτα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας.
Ο ανήλικος συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου 2026 από αστυνομικούς του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή τροχοφόρου και παραβίαση περιορισμών διαμονής.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ανήλικος είχε διαφύγει τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου από ίδρυμα του Βόλου. Το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου φέρεται να αφαίρεσε δίκυκλη μοτοσικλέτα, η οποία ήταν σταθμευμένη σε σημείο της πόλης του Βόλου. Την επόμενη ημέρα, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα. Το δίκυκλο κατασχέθηκε.
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.
Πηγή: ertnews.gr
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