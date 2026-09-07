Βόλος: Ανήλικος το έσκασε από ίδρυμα, έκλεψε μηχανάκι και συνελήφθη στην εθνική

Ανήλικος, ο οποίος είχε διαφύγει από ίδρυμα του Βόλου, συνελήφθη μία ημέρα αργότερα να οδηγεί κλεμμένη μοτοσικλέτα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας.

Ο ανήλικος συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου 2026 από αστυνομικούς του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή τροχοφόρου και παραβίαση περιορισμών διαμονής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ανήλικος είχε διαφύγει τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου από ίδρυμα του Βόλου. Το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου φέρεται να αφαίρεσε δίκυκλη μοτοσικλέτα, η οποία ήταν σταθμευμένη σε σημείο της πόλης του Βόλου. Την επόμενη ημέρα, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα. Το δίκυκλο κατασχέθηκε.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.

Πηγή: ertnews.gr