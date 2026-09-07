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Στο νοσοκομείο η Γιούλικα Σκαφιδά: “Είναι ο κολικός νεφρού ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα;”, αναρωτήθηκε

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THESTIVAL TEAM

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Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Γιούλικα Σκαφιδά, όπως αποκάλυψε με μία ανάρτησή της στο Instagram, σημειώνοντας πως έπαθε κολικό νεφρού.

Η ηθοποιός, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, ανέβασε μία φωτογραφία στα stories της, κατά την οποία ήταν ξαπλωμένη, με ορούς στο ένα της χέρι, σχηματίζοντας παράλληλα το σήμα της νίκης με το άλλο. «Είναι ο κολικός νεφρού ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα;», αναρωτήθηκε.

Χωρίς να χάσει το χιούμορ της, η Γιούλικα Σκαδιφά σημείωσε προτεινόμενες απαντήσεις για τους διαδικτυακούς της φίλους στην ανάρτησή της: «Ευκαιρία για ενυδάτωση, το παν είναι το στιλ, εσείς η νέα γενιά όλο γκρίνια είστε, τσεκ το επόμενο», έγραψε.

Δείτε τη φωτογραφία

Στο επόμενο story της η ηθοποιός ανέβασε μία χιουμοριστική εικόνα, δηλώνοντας πως δεν μπορεί να ακούει πλέον τη φράση «Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό».

Γιούλικα Σκαφιδά

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