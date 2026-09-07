Το ΑΠΘ στην 90ή ΔΕΘ: Η έρευνα που εντυπωσίασε τον Πρωθυπουργό – Εγκαινιάστηκε το περίπτερο από τη Σ. Ζαχαράκη

Με τα εγκαίνια του περιπτέρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, συνεχίζεται η δυναμική παρουσία του Αριστοτελείου στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στον εκθεσιακό χώρο της «Akademia», στο περίπτερο 17, stand 35, παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας, αρμόδιου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Νίκου Παπαϊωάννου.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συμμετέχει στη φετινή διοργάνωση με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκθεμάτων και δράσεων, μεταφέροντας για μία ακόμη φορά την έρευνα και την καινοτομία από τα εργαστήρια και τις φοιτητικές ομάδες του Πανεπιστημίου στη ΔΕΘ και φέρνοντάς τες σε άμεση επαφή με το κοινό.

Η παρουσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη 90ή ΔΕΘ προσέλκυσε το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επισκέφθηκε τον εκθεσιακό χώρο του Πανεπιστημίου το πρωί του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Κυριάκο Αναστασιάδη, για τα εκθέματα και τις ερευνητικές δραστηριότητες που παρουσιάζονται στη φετινή διοργάνωση και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εφαρμογές που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο.

Από την αεροδιαστημική, τα νανο- και ραδιοτηλεσκόπια και την αγωνιστική μηχανική έως την τεχνητή νοημοσύνη, τη βιοϊατρική, τη συνθετική βιολογία και την ιατρική του μέλλοντος, τα εκθέματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου αποτυπώνουν το εύρος των επιστημονικών πεδίων στα οποία δραστηριοποιείται η πανεπιστημιακή κοινότητα.

Σημαντικό μέρος της έκθεσης καταλαμβάνουν εφαρμογές που απαντούν σε σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Η υγεία και η φυσική κατάσταση, η προσβασιμότητα, ο βιώσιμος τουρισμός, η προστασία του περιβάλλοντος, η πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας, η βιώσιμη διατροφή και η εκπαίδευση είναι ορισμένοι μόνο από τους τομείς στους οποίους η έρευνα του Αριστοτελείου μετατρέπεται σε καινοτόμες εφαρμογές και λύσεις με κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο.

Ιδιαίτερη θέση έχουν οι φοιτητικές ομάδες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, παρουσιάζοντας έργα, πρωτότυπες κατασκευές, εφαρμογές και προσομοιώσεις. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον χώρο παράλληλων εκδηλώσεων, στο περίπτερο 17.

Η συμμετοχή του Αριστοτελείου στην 90ή ΔΕΘ συνεχίζεται έως τις 13 Σεπτεμβρίου, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά ένα μέρος της έρευνας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας που αναπτύσσονται καθημερινά στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας.

Ο αναλυτικός κατάλογος με τα εκθέματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου: https://www.auth.gr/wp-content/uploads/AUTH_Programma_Ekthetwn_DETH_2026-2.pdf