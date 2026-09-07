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Καβάλα: Αναγκαστική προσγείωση πυροσβεστικού ελικοπτέρου – Έσπασε έλικας

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Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Ελαιοχώρι του Δήμου Παγγαίου, όταν πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε στις εναέριες επιχειρήσεις αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο γήπεδο της περιοχής.

Σύμφωνα με το kavalapost.gr, τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης δημιουργήθηκε υποψία βλάβης σε έλικα του ελικοπτέρου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η πτήση του και να πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση για λόγους ασφαλείας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο έλικας να ήρθε σε επαφή με κλαδιά δέντρου κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Η φωτογραφία από το ελικόπτερο δείχνει εμφανή φθορά στο άκρο πτερυγίου του έλικα, χωρίς ωστόσο από την εικόνα και μόνο να μπορεί να εξακριβωθεί ο τρόπος με τον οποίο προκλήθηκε.

Μετά τη διαπίστωση του προβλήματος, το πλήρωμα προχώρησε στην προσγείωση του ελικοπτέρου στο γήπεδο του Ελαιοχωρίου, προκειμένου να μην υπάρξει οποιοσδήποτε περαιτέρω κίνδυνος και να ελεγχθεί το εναέριο μέσο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό μέλους του πληρώματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς, στην οποία έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Για τις ανάγκες των εναέριων μέσων, μάλιστα, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας έχει απαγορεύσει από τις 11:00 και μέχρι νεωτέρας την κολύμβηση, τη διέλευση σκαφών και κάθε αλιευτική ή ψυχαγωγική δραστηριότητα σε καθορισμένη θαλάσσια ζώνη της Παραλίας Ελαιοχωρίου, ώστε να πραγματοποιούνται με ασφάλεια οι υδροληψίες.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η ζημιά στο ελικόπτερο μένει να αποσαφηνιστούν.

Καβάλα

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