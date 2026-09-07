MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καβάλα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας, σήμερα το πρωί.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 09:45 και η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση. Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παγγαίου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Υπενθυμίζεται ότι:

  1. Στις 10:14, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
  2. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καβάλα Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Χωρίς νερό αύριο για τρεις ώρες περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Μαραθώνας: Η αναζήτηση μιας ληξιαρχικής πράξης θανάτου αποκάλυψε την υπόθεση με την ηλικιωμένη – Τι κατέθεσε η εγγονή της

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Ο Δημήτρης Γιαννούλης έφυγε από το ΟΑΚΑ με πατερίτσες – Οι εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 37 λεπτά πριν

Σέρρες: Ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ο Βίκτορ Όρμπαν συνεχάρη τη γερμανική AfD για την εκλογική νίκη της στη Σαξονία-Άνχαλτ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

ΚΚΕ για τη συνέντευξη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: “Ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του”