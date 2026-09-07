Καβάλα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας, σήμερα το πρωί.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 09:45 και η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση. Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παγγαίου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Υπενθυμίζεται ότι: